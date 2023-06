Warendorfer besaß Nacktbilder von minderjähriger Freundin

Im Frühjahr 2018 hatte ein heute 51-jähriger Polizeibeamter eine Affäre mit einer damals 17-Jährigen. Im Zuge dessen entstanden intime Bilder, die man sich gegenseitig zusandte. Bereits im April sollte verhandelt werden, doch musste aufgrund des Fehlens eines Zeugen vertagt werden.

Freundin war zur Tatzeit minderjährig

Vor Gericht musste er sich als Erwachsener verantworten, da er seiner minderjährigen Freundin laut Anklage in einem „eindeutig sexualisierten Chat“ 34 pornografische Fotos geschickt habe und wiederum 41 Nacktaufnahmen von ihr erhielt. Damit sei er juristisch betrachtet im Besitz jugendpornografischer Schriften gewesen und habe einer Minderjährigen pornografisches Material zugänglich gemacht.

Der Angeklagte räumte die Vorwürfe vollumfänglich ein. Er wolle vor Gericht die Intimsphäre seiner damaligen Freundin schützen und ihr eine belastende Aussage ersparen. Ihm sei an einer kurzen Beweisaufnahme gelegen; es müsse nicht jedes einzelne Bild besprochen werden. Der Staatsanwalt betonte, man nehme vor Gericht keine moralische Wertung vor. Er hielt für das Zugänglichmachen pornografischer Schriften und den Besitz jugendpornografischer Schriften eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu 80 Euro (9600 Euro) für tat- und schuldangemessen.

Der Verteidiger erinnerte an den Beziehungsrahmen, in dem die Aufnahmen versendet worden seien. Zwar sei die damals 17-Jährige minderjährig gewesen, die Beziehung sei jedoch auf Augenhöhe geführt worden, wie auch die Chatverläufe unterstrichen. Keine der Aufnahmen sei Dritten zugänglich gemacht worden. Juristisch betrachtet sei die Beziehung des Erwachsenen und der Jugendlichen nicht ungesetzlich gewesen. Sein Mandant bezeichne die Beziehung im Nachhinein als Fehler. Eine Wiederholungsgefahr bestehe nicht. Zudem müsse sich der Polizist noch in einem dienstrechtlichen Verfahren verantworten. Man bitte um ein Strafmaß, mit dem sein Mandant nicht vorbestraft sei und Polizist bleiben könne.

„ Wir urteilen hier nicht über Moral. “ Die Vorsitzende Richterin

Das Gericht verurteilte den Warendorfer zu 85 Tagessätzen von je 80 Euro (6800 Euro). Er ist damit nicht vorbestraft. „Wir urteilen hier nicht über Moral“, betonte die Richterin bei der Urteilsverkündung. Gegenstand des Verfahrens seien nur die im Verfahren angeklagten Taten. Damit reagierte sie auf Zwischenrufe eines Zuschauers, der angab, die Beziehung habe bereits begonnen, als die Jugendliche erst 13 Jahre alt war.