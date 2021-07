Warendorfer Feldküche im Hochwassergebiet

An zwei aufeinander folgenden Tagen fuhr das Hilfsteam aus Warendorf letztes Wochenende los. Morgens hin, abends wieder zurück. „Wir mussten alleine für die Reinigung der Feldküche nach Hause“, so André Pöppelmann. Durch die weggebrochene Infrastruktur gab es vor Ort nämlich größtenteils kein fließendes Wasser.

Letztes Wochenende ging es nach Hagen, am heutigen Donnerstag fahren André Pöppelmann, Markku Estherhaus, Michael Beford, Claudia Nagel und Gaby Gausepohl nach Dernau. Mit vier Anhängern treten sie die rund 250 Kilometer-Fahrt an. An Bord: Lebensmittel für rund 300 Essen und über 3000 PET-Flaschen mit antialkoholischen Getränke finden so ihren Weg zu den Helfern, aber auch zu den betroffenen Menschen. „Die Sachen sind nicht nur für die Helfer, wir wollen vor Ort einfach helfen“, betont Pöppelmann. Ursprünglich wollte er, gemeinsam mit seinem Schwager Christian Walkenfort, lediglich einmal Hilfe leisten – das aber konnte er nach dem ersten Einsatz mit seinem Gewissen nicht vereinbaren. „Wir hätten theoretisch einfach dableiben können. Die Hilfe wird benötigt und das bestimmt auch noch auf lange Sicht“, mutmaßt der Gastronom.

An zwei aufeinander folgenden Tagen fuhr das Hilfsteam aus Warendorf letztes Wochenende los. Morgens hin, abends wieder zurück. „Wir mussten alleine für die Reinigung der Feldküche nach Hause“, so Pöppelmann. Durch die weggebrochene Infrastruktur gab es vor Ort nämlich größtenteils kein fließendes Wasser.

Dass die Warendorfer helfen möchten, spürte er bei der zweiten Aktion besonders stark. Viele regionale Firmen, Institutionen und auch Privatpersonen nutzten die Chance zum Spenden. Dohle, Schinken Hartmann, Knaup, SB Brülle, der Kartoffelhof Fartmann, Bruno Nebelung, die St.-Laurentiusgemeinde und Rogge spendeten Getränke, die Zutaten für den Eintopf, Kaffee, Kleidung, Süßigkeiten und noch vieles mehr. „Es wollten einige sogar Einrichtungsgegenstände spenden. Aber da wissen wir auch gar nicht, wie der Bedarf vor Ort ist“, erklärt Pöppelmann. Die Hilfsbereitschaft, sei es in Form von Sach- und Geldspendern oder Manpower, die ehrenamtlich erfolgt, macht den Unternehmer stolz.

Eine weitere Fahrt ins Katastrophengebiet will der Gastronom nicht ausschließen. Er würde diese aber zu gegebener Zeit über die sozialen Medien publik machen und entsprechend Spenden entgegen nehmen.