Warendorfer Innenstadt wird zum Pop-up-Museum

Die Neuerfindung und Belebung der Warendorfer Innenstadt ist ein stark diskutiertes Thema, nicht nur in der Politik, sondern auch in der Bürgerschaft. Für Bürgermeister Peter Horstmann ist das Angebot von Kunst und Kultur im öffentlichen Raum ein zentraler Punkt. Daher freute er sich sehr, bei der Ausstellungseröffnung von „Kultourey – Die Kunst im Schaufenster“ dabei sein zu dürfen. „Es ist ein Paradebeispiel dafür, wie wir die Innenstadt beleben können. Es wird Frequenz bringen“, ist sich Horstmann sicher.

Rundweg durch die Innenstadt

Die Ausstellung befindet sich auf einem Rundweg durch die Warendorfer Innenstadt und kann noch bis zum 24. Juni betrachtet werden. Es handelt sich um eine Anlehnung an das Projekt, welches während Corona existierte. „Damals wollten wir Künstler die Chance geben, Werke auszustellen und auf die Schwierigkeiten für Künstler während der Pandemie hinweisen“, erinnert sich Rudolf Berger. Er ist das Bindeglied zwischen dem Kunstkreis Warendorf, dem Kreiskunstverein Beckum-Warendorf sowie den Warendorfer Kaufleuten. „Wir verdanken ihm viel. Nur dank ihm haben wir so viel Ausstellungsfläche bekommen“, betont Manfred Kronenberg vom Vorstand des Kunstkreises Warendorf bei der Ausstellungseröffnung. Bedient habe man sich dabei bei den Künstlern des Kreiskunstvereins um „eine gewisse Qualität zu gewährleisten“.

v.l.: Manfred Kronenberg (Vorstand Kunstkreis Warendorf), Ursula De Rooy (Kunstkreis Warendorf), Peter Horstmann (Bürgermeister Stadt Warendorf), Rudolf Berger (Initiator des Projektes) und Dieter Müller (Vorsitzender des Kreiskunstvereins Beckum-Warendorf) Foto: Rebecca Lek

An 42 verschiedenen Stellen befinden sich die Exponate. Eine bunte Mischung aus Malerei, Collagen und Statuen. Die Teilnehmer an der Kunst-Tour haben so die Möglichkeit, nicht nur die Kunstwerke, sondern auch die gastgebenden Geschäfte zu entdecken. Berger sieht insbesondere für den Einzelhandel eine große Chance, durch die Ausstellung, gleichermaßen Aufmerksamkeit zu erzielen. „Durch die anhaltenden Baustellen haben die Geschäftsleute auch zu kämpfen.“ Horstmann sieht darin ein „Hand in Hand“ aller Akteure und ist sich sicher, dass die Ausstellung genauso erfolgreich wird, wie vor zwei Jahren.