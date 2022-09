Warendorfer Köpfe sind wieder da

Was Sie Bürgermeister Peter Horstmann schon immer mal fragen wollten – dazu haben Teilnehmer der lokalen Talk-Show „Warendorfer Köpfe“ am Donnerstag, 20. Oktober, die Möglichkeit. Nach zweijähriger Corona-Pause geht der Talk in die dritte Runde. Und der Warendorfer Bürgermeister ist einer von fünf Warendorfer Köpfen, die zu Vita und persönlichen Ansichten befragt werden. Mit auf dem Talk-Sofa sitzen Scala-Filmtheater-Betreiber Johannes Austermann und Florian Brechtken, stellvertretender Stationsleiter der Intensivstation des Josephs-Hospitals.

Brechtken arbeitet seit 2015 im Warendorfer Krankenhaus und setzt damit eine Familientradition fort. Ebenfalls beim Talk mit dabei ist ein Ehepaar aus der Ukraine, das seit 20 Jahren in Warendorf lebt, aber aktuell noch nicht mit Namen genannt werden möchte, deren Zusage aber vorliegt.

„Nein, keine Angst, wir sind hier nicht bei Markus Lanz“, winkt Christoph Hess ab, der mit Reinhard Hesse und Gerd Leve die Talkshow moderiert. Alle drei erinnerten beim Pressegespräch am Montag noch einmal an den Grundgedanken, nämlich mehr oder weniger prominente Warendorfer, Menschen, die hier wohnen oder arbeiten oder zumindest eine Zeit lang ansässig waren, zu ihrem Leben zu befragen. Und sie legen Wert darauf: „Das ist keine politische Veranstaltung.“

Karten für die Teilnahme am Talk, der am 20. Oktober um 19.30 Uhr im Hotel Im Engel stattfindet, gibt es ab sofort in der Buchhandlung Ebbeke (02581/932 60). Mit 15 Euro (ermäßigt zehn Euro) ist der Eintrittspreis stabil geblieben. Bereits verkaufte Karten für die coronabedingt abgesagte Herbstveranstaltung aus dem Jahre 2021, behalten ihre Gültigkeit. Die Veranstalter sprachen von 35 bereits verkauften Karten. Das Publikum wird in den Talk mit eingebunden. Gäste haben die Möglichkeit, ihre Fragen auf die Tickets zu schreiben und zu Beginn der Veranstaltung abzugeben. Der Erlös bleibt vor Ort. Er geht zu gleichen Teilen an das Krankenhaus und die Ukrainehilfe.