Warendorfer Markenagentur Pilotfisch als IHK-Ausbildungsbetrieb anerkannt

Als Valentin Linnemann seine 50-seitige Initiativbewerbung an die Warendorfer Markenagentur Pilotfisch schickte, ahnte er nicht, dass es dort eigentlich gar keine Ausbildungsstellen gibt. Mitten in seiner Ausbildung zum Mediengestalter wurde die Marketingabteilung des Betriebes geschlossen. „Ich habe dann über Google nach Werbeagenturen gesucht und bin auf Pilotfisch gestoßen“, war er vom Webauftritt sehr angetan.

Inhaberin Cornelia Köster war von der Bewerbung so beeindruckt, dass sie sich mit der IHK in Verbindung setzte, um selbst Ausbildungsbetrieb werden zu können. „Er hatte eine sehr überzeugende Bewerbung mit vielen hochwertigen Arbeitsproben geschickt, und wir haben auch im Gespräch gleich sein Potenzial gesehen“, sagt Cornelia Köster. Seit April 2022 ist der 23-Jährige nun als Azubi bei Pilotfisch und rundum zufrieden. „Cornelia hat dann extra für mich mit der Weiterbildung zur Erstausbilderin bei der IHK angefangen und will auch in Zukunft ausbilden. Das finde ich richtig toll“, sagt Linnemann.

„Das war einfach die richtige Entscheidung“, versichert Cornelia Köster. „Wir legen großen Wert auf hochqualifizierte Mitarbeiter und sind ein wachsendes Unternehmen mit anspruchsvollen Projekten und vielen Aufgaben im digitalen Marketingbereich.“ Nun könne sie selbst talentierten Nachwuchs ausbilden, denn Fachkräfte seien schwer zu finden.

Die IHK würdigte das Engagement von Pilotfisch und zeichnete den Betrieb am 1. März öffentlich mit einer Anerkennungsurkunde als Ausbildungsbetrieb aus. „Wer heute nicht ausbildet, der hat morgen ein Problem. Wir brauchen nicht nur Führungskräfte, darum mein Appell an alle Unternehmen: Bildet aus“, wünscht sich Bernd Eßer, IHK-Vizepräsident und Vorsitzender im IHK-Regionalausschuss des Kreises Warendorf. Die Regionalbeauftragte Dorothe Hünting-Boll stimmt zu und freut sich, dass die IHK mittlerweile viel flexibler geworden ist. So ist es möglich, dass Cornelia Köster parallel Kurse zur Erstausbilderin absolviert und gleichzeitig selbst ausbildet. Dabei muss sie einen kleinen Spagat hinlegen. „Wir müssen Valentin auf die Prüfung vorbereiten, aber vor allem auf die Arbeit“, weist sie auf eine kleine Diskrepanz hin.

Valentin Linnemann ist aber bestens gewappnet und geht optimistisch in die theoretische Prüfung am 10. Mai und in die anschließende zehntägige praktische Prüfung. Schließlich bringt er eine Menge mit. Er hat sein Fachabitur als gestaltungstechnischer Assistent abgeschlossen und kennt sich mit Programmen aus. „Ich wollte schon immer Mediengestalter werden und habe mit 15 schon ein Praktikum bei Bertelsmann absolviert.“ Zum Ortstermin mit der IHK zeigte „Azubi Nr. 1“ eine Kostprobe seines Könnens, denn er hatte eine Animation im Motion Design vorbereitet, die er den Gästen präsentierte. Der 23-Jährige aus Harsewinkel hofft, dass er auch nach der Ausbildung bei Pilotfisch bleiben kann. Cornelia Köster lächelt: „Die Übernahmechancen sind gut.“

Als Überraschung erhielt Valentin Linnemann von seinen Agenturkolleginnen und -kollegen noch eine Glastrophäe mit der Aufschrift: „Hallo bei Pilotfisch – Azubi No. 1“