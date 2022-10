Warendorfer Weihnachtslichter finden in diesem Jahr nicht statt

So sah es in der Adventszeit 2020 in Warendorf aus. Eigentlich war die Aktion "Warendorfer Weihnachtslichter" wieder für dieses Jahr angedacht.

"Zusammenhalt" und "Hoffnung" waren zwei der vielen Schlagworte, die das Stadtbild von Warendorf im Dezember 2020 prägten. Um eben diesen Zusammenhalt und die Hoffnung zu zeigen, hatte die Stadt den Lichtdesigner Michael Kantrowitsch beauftragt, mit Lichtinstallationen verschiedene Gebäude und Institutionen in der Innenstadt anzustrahlen.

Dabei herausgekommen sind damals die "Warendorfer Weihnachtslichter", die den Menschen im schwierigen Corona-Winter, mit ausgefallenem Weihnachtsmarkt und teilweise geschlossenen Geschäften, eine Freude machen sollten.

Illumination in Warendorf ein voller Erfolg

Freude zu verbreiten, gelang. Die Illumination der Innenstadt war ein voller Erfolg. Die Menschen, die teilweise auch extra aus anderen Städten anreisten, waren begeistert.

Das Künstler- und Grafiker-Duo "Kluck Cola" zauberte auch einen kleinen Weihnachtsfilm, der in diesem Schaufenster zu sehen war. Foto: Jonas Wiening

Die positive Resonanz auf die "Warendorfer Weihnachtslichter" war so groß, dass die Stadt ankündigte, die Beleuchtungs-Aktion zu wiederholen. Alle zwei Jahre sollte von nun an Michael Kantrowitsch die Stadt illuminieren.

Nach 2020 hätten so eigentlich in diesem Jahr die "Warendorfer Weihnachtslichter" wieder stattfinden sollen. Doch in diesem Jahr wird daraus nichts. Aufgrund der Energiekrise in Folge des russischen Angriffskrieges in der Ukraine habe man sich in diesem Jahr früh dazu entschlossen, erst gar nicht in die Planungen zu gehen. Das teilte das Veranstaltungsteam unserer Zeitung auf Nachfrage mit. Der Fokus liege aktuell ganz auf dem Warendorfer Weihnachtswäldchen, das nach zweijähriger coronabedingter Pause in diesem Jahr auf jeden Fall wieder stattfinden soll.

Ob die "Warendorfer Weihnachtslichter" im nächsten Jahr oder überhaupt wieder stattfinden werden, dazu gibt es derzeit noch keine Überlegungen.