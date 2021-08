Warendorferin gewinnt Olympia-Gold

Die 32-jährige Vielseitigkeitsreiterin Julia Krajewsky blieb am Montag im abschließenden Springen auf der Stute Amande de B‘Neville ohne Abwurf. Bei den Olympischen Spielen in Tokio gewann die Warendorferin als erste Frau Gold in der Einzelwertung.

Vielseitigkeitsreiterin Julia Krajewski hat bei den Olympischen Spielen in Tokio als erste Frau Gold in der Einzelwertung gewonnen. Die 32-Jährige aus Warendorf blieb am Montag im abschließenden Springen auf der Stute Amande de B‘Neville ohne Abwurf. Mit der Mannschaft hatte es auf Rang vier nicht ganz für eine Medaille gereicht. Im Einzelwettbewerb setzte sich Julia Krajewski gegen die starke Konkurrenz im Vielseitigkeitsreiten durch, und das als erste Frau in der Geschichte.

Die Vielseitigkeitsreiterin Julia Krajewski hatte bisher bei Championaten nicht viel Glück. Bei ihrem ersten Olympiastart vor fünf Jahren in Rio de Janeiro zum Beispiel wurde sie im Geländeritt nach drei Verweigerungen disqualifiziert. Bei der Europameisterschaft 2017 verlor die deutsche Mannschaft gar die Silbermedaille, weil bei ihrem Pferd eine verbotene Medikation nachgewiesen worden war. „Ich habe eine Geschichte auf Championaten“, sagte sie am Sonntag in Tokio nach ihrem gelungenen Geländeritt vieldeutig. Auch aus diesem Grund sei ihr Ergebnis „unheimlich erleichternd.“

Anfang des Jahres sei ihr „Vater verstorben, der sich unwahrscheinlich freuen würde, das hier zu sehen“, sagte die Reiterin: „Ich bin froh, alle ein Stück glücklich zu machen, die immer alles für mich tun.“

Bereits im Alter von fünf Jahren lernte sie auf ihrem eigenen Pferd reiten. Die ersten Turnierplatzierungen schaffte sie mit sieben Jahren und begann dann, Vielseitigkeit zu reiten. Es folgten zahlreiche Meisterschaftserfolge in den altersgemäßen Turnieren, auch in der deutschen und europäischen Meisterschaft. Medaillen bei den Ponys, Junioren und Jungen Reitern gehören ebenso dazu wie die Teilnahme bei den Europameisterschaften 2011 in Luhmühlen bei den Senioren.

Die talentierte Vielseitigkeitsreiterin verlegte nach dem Abitur 2007 ihren Lebensmittelpunkt in die Pferdestadt Warendorf und wurde hier in die Perspektivgruppe Vielseitigkeit des DOKR aufgenommen. Dank der hervorragenden Rahmenbedingungen in Warendorf hat sie sich sportlich kontinuierlich weiterentwickeln können und zählt zweifelsohne heute zu den besten Vielseitigkeitsreiterinnen in der Welt.

Auch beruflich hat Julia Krajewski sich ganz den Pferden verschrieben. In Warendorf absolvierte sie zunächst eine Ausbildung zur Pferdewirtin mit Schwerpunkt Reiten, war anschließend drei Jahre lang Mitglied der Sportfördergruppe der Bundeswehr und trat 2012, nach erfolgreicher Prüfung zur Pferdewirtschaftsmeisterin, eine Stelle als Nachwuchsführungskraft in der Abteilung Ausbildung und Wissenschaft bei der Deutschen Reiterlichen Vereinigung an.

Im Dezember 2015 schloss sie erfolgreich das berufsbegleitende Studium zur Diplom-Trainerin an der Trainerakademie in Köln ab und übernahm ein Jahr später das Amt der Juniorenbundestrainerin, wo sie für den Vielseitigkeitsnachwuchs tätig ist.

Die Stadt Warendorf würdigte Julia Krajewski für den Gewinn der Deutschen Meisterschaft im Vielseitigkeitsreiten 2018 mit der Sportmedaille in Gold.