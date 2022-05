Warendorferin leitet Gespräch

Auf dem Katholikentag in Stuttgart geht es auch um Schulen und Kitas in kirchlicher Trägerschaft.

„Katholische Schulen sind nach wie vor beliebt“, weiß Marie-Theres Kastner, Bundesvorsitzende der katholischen Elternschaft Deutschlands. Bei der jüngsten Anmeldephase im Frühjahr konnten oftmals nicht alle Anmeldungen berücksichtigt werden, schaut die Warendorferin auf die Zahlen.

Welche Bedeutung hat das katholische Schulwesen für Eltern, Kirche und Gesellschaft? Diese und weitere Fragen finden Platz beim Katholikentag in Stuttgart, der am morgigen Mittwoch (25. Mai) beginnt. Marie-Theres Kastner wird laut Bericht des Bistums Münster ebenfalls vor Ort sein und ein Gespräch zum Thema „Schulen und Kitas in kirchlicher Trägerschaft. Pastoraler Auftrag in einer pluralen Gesellschaft“ leiten.

Marie-Theres Kastner aus Warendorf leitet ein Gespräch beim Katholikentag in Stuttgart. (Foto: privat) Foto: privat

Es seien nicht nur Leistung und Noten, auf die es in katholischen Schulen ankommt, nennt Marie-Theres Kastner ein Qualitätskriterium: „Es geht darum, dass Kinder und Jugendliche mit ihren Fähigkeiten gesehen werden und dass jedes Kind mit seinen Gaben und Talenten gefördert wird. Das gelingt mal mehr, mal weniger, aber es ist der Anspruch, den wir uns selbst auferlegt haben.“ Grundlage sei das christliche Menschenbild, nach dem jeder Mensch als „Geschöpf Gottes“ angesehen werde. „Die Schülerinnen und Schüler sollen sich zu selbstkritischen Persönlichkeiten entwickeln, die sich für eine Gesellschaft engagieren, die von einer Kultur der christlichen Nächstenliebe geprägt ist“, betont die Warendorferin.

Eine Frage, die sie auf jeden Fall mit den Referenten diskutieren möchte, ist ein sich immer stärker auftuender scheinbarer Widerspruch: „Auf der einen Seite kehren immer mehr Eltern der katholischen Kirche den Rücken, auf der anderen Seite möchten sie ihr Kind gerne an einer katholischen Schule unterbringen. Wie passt das zusammen?“, ist die Bundesvorsitzende gespannt auf die Antworten. Für Kastner gehört die Frage des Trägers, ob sich die Eltern kirchlich gebunden fühlen, dazu: „In den Schulen denken die Kinder und Jugendlichen über die Transzendenz des Lebens nach und darüber, was Glauben bedeutet. Diese Fragen werden an öffentlichen Schulen seltener diskutiert.“

„Unsere Schulen haben keinen selektiven Auftrag.“

Aufräumen möchte Marie-Theres Kastner mit dem Vorurteil, dass katholische Schulen sich nur an die Kinder reicher und insgesamt besser situierter Eltern richten. „Unsere Schulen haben keinen selektiven Auftrag“, erklärt sie und erinnert an die Entstehung katholischer Schulen. „Priesterbildungsstätten waren die ersten katholischen Schulen, daran schloss sich das große Engagement der Orden für Schulen, an, die damit jungen Mädchen vom Lande, die schlechte Chancen auf ein gutes Leben hatten, Bildung ermöglichen wollten“, erklärt Kastner.

Das von Marie-Theres Kastner geleitete Gespräch beim Katholikentag in Stuttgart findet am Donnerstag (26. Mai) von 16.30 bis 18 Uhr im Theatersaal der evangelischen Jugend Stuttgart statt.