Warnung vor Haustürgeschäften

Die Stadtwerke Warendorf GmbH, als regionaler Versorger für Gas, Strom, Wasser- und Wärme warnt in einer Pressenotiz erneut vor unseriösen Haustürgeschäften von Mitbewerbern und appelliert an die Warendorfer, sich im Zweifel direkt mit den Stadtwerken in Verbindung zu setzen.

In den letzten Tagen haben die Stadtwerke Hinweise aus der Bevölkerung bekommen, die über Besuche von Mitarbeitern eines Mitbewerbers berichteten, bei denen neue und vermeintlich günstigere Verträge angeboten werden. Unklar ist, ob es sich dabei tatsächlich um Mitarbeiter seriöser Mitbewerber handelt. Die Vertreter locken mit vermeintlich günstigen Preisen und versuchen Verträge an der Haustür abzuschließen. Dabei ist Vorsicht geboten, denn nicht selten sollen Kunden den neuen Vertrag direkt auf einem Tablet unterschreiben. Das Problem: Auf dem Tablet könne schnell etwas übersehen werden, zudem bekämen Kunden keinen Ausdruck und könnten so im Nachhinein auch nicht kontrollieren, was genau sie unterschrieben haben. „Teilweise befinden sich unter den sogenannten „Drückerkolonnen“ auch Betrüger, die sich als Stadtwerke-Mitarbeiter oder Mitarbeiter anderer Versorger ausgeben und mittels dubioser Methoden Zugang zu den privaten Daten der Verbraucher verschaffen“, erklärt Mike Becker, der Leiter des Shared Service der Stadtwerke Warendorf.

Stadtwerke Warendorf GmbH distanziert sich

Die Stadtwerke Warendorf GmbH distanziert sich von diesem Verhalten und Vorgehen und versichern, keine vertrieblichen Aktionen an den Haustüren durchzuführen. Kein Mitarbeiter eines seriösen Energieversorgers verlange Zutritt, um die Zählereinrichtungen in Häusern zu fotografieren. Alle relevanten Zählerdaten seien dem Energieversorgern bekannt und müssten daher nicht vor Ort durch ein Foto ermittelt werden. Es ist sogar bereits mehrfach vorgekommen, dass mit diesen Informationen Verträge gegen den Willen des Hausbewohners geschlossen wurden.

Aufgrund der aktuellen Situation an den Energiemärkten ist es wahrscheinlich, dass die Haustürgeschäfte zunehmen, erklärt auch Björn Güldenarm, Geschäftsführer der Stadtwerke Warendorf. „Für dieses und das kommende Jahr sind wir gut eingedeckt und konnten am Ende des vergangenen Jahres die schon damals starke Preisentwicklung für unsere Kunden abfedern“ erläutert Björn Güldenarm. Bis zum Winter dürfte die Entwicklung auf den Beschaffungsmärkten für Strom und Gas sehr dynamisch sein. „Eindeutig ist, dass es am Ende des Jahres zu weiteren Preissteigerungen bei Strom und Gas kommen wird, das betrifft alle seriösen Versorger, die derzeit am Markt agieren. Lockangebote

sollten Kunden deshalb gut abwägen und besonders Angebote von Energiediscountern sorgfältig überprüfen. Komme es zu Preisanpassungen, seien Versorger ohnehin dazu verpflichtet, diese mindestens sechs Wochen vorher schriftlich bekannt zu geben, bei der Mehrzahl der Versorger sei das am Ende des Jahres der Fall. Die Stadtwerke raten dazu, mögliche Preisanpassungen ihres Versorgers abzuwarten, sich dann über Tarifwechsel und alternative Optionen beraten zu lassen und erst danach über einen Wechsel zu entscheiden.

Widerrufsrecht von zwei Wochen

Betroffene Personen, die der unseriösen Vertriebsmasche zum Opfer gefallen sind oder Kenntnis von den unseriösen Haustürgeschäften haben, sollten sich bei den Stadtwerken Warendorf melden. Sollte ein Vertrag ungewollt an der Haustür geschlossen worden sein, hat jeder Betroffene ein zweiwöchiges Widerrufsrecht.

Weitere Infos: www.polizei-beratung.de. Außerdem steht das Team des Kundenservice der Stadtwerke Warendorf unter 0 25 81/63 60 34 00 sowie per Mail kundenservice@swwaf.de bei Fragen gerne zur Verfügung.