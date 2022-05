Warten auf Praxisprüfung hat ein Ende

Wie bei den allermeisten Führerscheinen setzt sich auch ein Segelschein aus Theorie- und Praxisunterricht zusammen. Da coronabedingt in den vergangenen zwei Jahren zwar Theorieunterricht im Onlineformat stattfinden konnte, jedoch die Segeltörns für die Praxisprüfung mehrfach verschoben werden musste, warteten inzwischen knapp 20 angehende Skipperinnen und Skipper des Warendorfer Wassersportvereins (WWV) auf ihre Gelegenheit, praktische Segelerfahrungen bei einem Törn auf dem niederländischen Ijssel- und Markermeer sowie der Nordsee sammeln zu können. Das Warten wurde nun belohnt, denn bei bestem Segelwetter mit gutem Wind und Sonnenschein satt konnte kürzlich das zehntägige Skippertraining stattfinden, an dessen Ende die Prüfung zum Sportküstenschifferschein auf dem Plan stand, heißt es in einer WWV-Mitteilung.

Route umfasste gut 300 Seemeilen

Mit vier Segeljachten begaben sich die Crews zusammen mit den Trainern des WWV auf die gut 300 Seemeilen umfassende Route. Diese führte von Lelystad aus über Ijmuiden auf die Nordsee zur Insel Texel und zurück über Makkum und Enkhuizen nach Lelystad. Ein Highlight des Törns war die Nachtfahrt bei Vollmond und klarer Sicht. Auf dem Lehrplan standen zudem Motor- und Segelmanöver im Hafen und auf See. Die Prüfungskommission prüfte schließlich mehrere Stunden lang das Können.

Die nächste Ausbildung zum Sportküstenschifferschein beginnt nach den Sommerferien. Über dieses und weitere Angebote des Vereins informiert der WWV am 12. Juni (Sonntag) ab 12 Uhr beim Tag der offenen Tür am Bootshaus.