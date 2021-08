Auch in Corona-Zeiten wollen die Macher des Talk-Formats „Warendorfer Köpfe“ auf die dritte Runde nicht verzichten. Diese findet unter Hygiene- und Schutzvorkehrungen am Donnerstag, 22. Oktober, um 19.30 Uhr im Hotel Im Engel statt. Die Besucherzahl ist begrenzt. Die Macher setzen in diesen Zeiten auf Digitales, um ein möglichst großes Publikum zu erreichen. Und so wird der Talk per Live-Schaltung (Youtube) übertragen.

Was bewegt diese „Warendorfer Köpfe“, und welch Persönliches steckt hinter diesen Personen? Was verbindet die Talk-Gäste mit Warendorf, welche persönlichen Vorzüge schätzen sie an der Stadt, und was macht Warendorf für sie charmant und lebenswert? Gäste des dritten Warendorfer Talk am Donnerstag, 22. Oktober, sind der Kino-Betreiber Johannes Austermann, die Designerin Katharina Rottkemper, Kreisdechant Pfarrer Peter Lenfers und der Arzt Dr. Hans Joachim Hilleke, Vorsitzender des Praxisnetzes.

Ihre Gesprächspartner: Katharina Rottkemper, kreative Unternehmerin und Mutter zweier kleiner Kinder, aufgewachsen und wohnhaft in Warendorf; Studium zur Produktmanagerin für Modedesign und Bekleidung. Selbstständig seit April 2019 mit „KaRo Design“, Model für nachhaltige Stillmode. Zweiter Talkgast: Johannes Austermann, der junge Visionär, in Münster geboren und in Warendorf aufgewachsen; Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Sparkasse Münsterland Ost, seit 2018 Ratsmitglied und seit Januar 2019 Scala-Kinobetreiber.

Dritter Talkgast: Peter Lenfers, der reisende Pfarrer, geboren 1963 in Lüdinghausen; 1982 Abitur, danach Grundwehrdienst in Hamburg und Oldenburg, 1983 bis 1988 Studium der Theologie und Philosophie in Münster und München, 1990 Priesterweihe, seit 2009 Pfarrer in St. Laurentius Warendorf und Kreisdechant.

Vierter Talkgast: Dr. Hans Joachim Hilleke, verheiratet, zwei Söhne, geboren 1960 in Paderborn, aufgewachsen in Hamm; 1982 bis 1990 Ausbildung und Tätigkeit als Krankenpfleger, 1992 Abitur auf dem zweiten Bildungsweg, 1992 bis 1998 Medizinstudium in Münster, 1998 bis 2004 Assistenzarzt im St.-Marien-Hospital Hamm; 2004 Facharztprüfung Internist, seit 2005 niedergelassener Internist in Beelen, Vorsitzender des Praxisnetzes Warendorfer Ärzte, Mitglied im Kuratorium des Josephs-Hospitals, Mitglied im Pfarreirat St. Laurentius.

Auch dieses Mal gehen die Eintrittsgelder – 15 Euro für Erwachsene und fünf Euro für Schüler – in voller Höhe an Einrichtungen in Warendorf. Zusätzlich unterstützt die Sparkasse Münsterland Ost diesen Abend als Hauptsponsor.