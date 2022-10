Was es heißt, als Christ gesandt zu sein

Die LVHS Freckenhorst konnte Andrea Nahles als Referentin gewinnen: So wird sie der Frage nachgehen, was es heute heißt, als Christ und Christin in die Welt gesandt zu sein.

Andrea Nahles referiert am 24. Oktober in der LVHS

Die Ansicht, dass Religion und Glaube Privatsache seien und niemanden etwas angingen, ist in Deutschland und anderen europäischen Ländern weit verbreitet. So wird über die Religionsfreiheit erst dann gestritten, wenn es um den sichtbar gelebten Glauben und religiöse Symbole in der Öffentlichkeit geht. Muss also eine Religion unpolitisch sein, um akzeptiert zu werden?

„Das christliche Selbstverständnis schaut anders aus. Für Christen gehört die aktive Gestaltung der Welt zum christlichen Auftrag. Die Botschaft Jesu ist politisch“, erläutert die LVHS in einer Presseankündigung. So kritisiere Papst Franziskus immer wieder eine „verschlossene Kirche“. Jeder, auch er selbst, müsse sich immer wieder fragen, wie er das Evangelium verkünde, ob man nur ein „Sakristei-Christ“ sei, ein „reiner Wortchrist“, oder das Evangelium wirklich lebe.

Die LVHS Freckenhorst freut sich, Andrea Nahles als Referentin für diesen Abend am 24. Oktober (Montag) von 19 bis 21.30 Uhr gewonnen zu haben. Als Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit wie auch als ehemalige SPD-Vorsitzende hat Nahles stets im politischen Alltag ihr Selbstverständnis als katholische Christin betont.

Selbstverständnis als katholische Christin betont.

So wird sie der Frage nachgehen, was es heute heißt, als Christ und Christin in die Welt gesandt zu sein. Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit der Pfarrei St. Bonifatius und St. Lambertus statt, führt die LVHS in einer Pressemeldung aus. Anmeldungen und Rückfragen bei:

Kath. Landvolkshochschule „Schorlemer Alst“, Am Hagen 1, Warendorf-Freckenhorst;

0 25 81/9 45 82 31, Fax: 0 25 81/9 45 82 38 oder per E-Mail: lvhs-freckenhorst@bistum-muenster.de