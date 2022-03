Was passiert bei Stromausfall?

Das städtische Risikofrüherkennungssystem war Thema in der Sitzung des Betriebsausschusses am Donnerstag. Demnach ordnet der Abwasserbetrieb Risiken, deren Wahrscheinlichkeiten und Auswirkungen sieben Kategorien zu.

„Es hat mich – auch als Techniker – sehr fasziniert“, so der Betriebsleiter. Krisen wie der Krieg in der Ukraine zeigten auch vor Ort Wirkung, wie die Aufschlüsselung seiner Risiko-Revision für das Jahr 2021 erahnen ließ.

Demnach ordnet der Abwasserbetrieb Risiken, deren Wahrscheinlichkeiten und Auswirkungen sieben Kategorien zu. Dazu zählen Fragen der Beschaffung, des verfügbaren Personal oder der finanziellen Situation der Kommune. Personell, so Meier, sei in der jüngeren Vergangenheit aufgestockt worden. Allerdings sei dies mit Blick auf viele ältere Mitarbeiter kurz vor dem Ende ihres Arbeitslebens auch erforderlich gewesen.

In den Fokus geriet auch der Bereich „Technik“. Ein Faktor sei der technische Wandel im Bereich der Informationstechnik. Selbstredend sei das Thema Hackerangriffe aufgenommen worden. Mit Blick auf relativ alte Anlagen sei der Bedarf in Sachen IT-Modernisierung erkannt und in die Wege geleitet worden, so Meier. Auch die Mitarbeiter würden im Umgang mit eingehenden E-Mails sensibilisiert.

„Ich habe bei EDV immer ein ganz schlechtes Gefühl“, wandte Dr. Hans Günther Schöler (FDP) ein. Er habe nichts gegen Digitalisierung einzuwenden, frage sich jedoch, was passiere, wenn alles ausfiele. Ob für den Ernstfall – eine Störung von außen – analoge Handbücher für den Betrieb der städtischen Kläranlagen vorlägen, lautete seine konkrete Frage.

Vereinzelt noch, so Meier. Ansonsten sei das Gegenteil der Fall. „Wir werden immer digitaler.“ Der Abwasserbetrieb laufe separat zu den Systemen der Stadtverwaltung. Johannes Austermann (CDU) versuchte Schölers Bedenken mit Verweis auf digitale Back-up-Lösungen zu zerstreuen. „Im schlimmsten Fall fehlen die letzten paar Stunden.“ Doch Schöler trieb auch die Frage um, was im Falle eines Stromausfalls passiere. Laut Thomas Meier dürfe man auf Notstromaggregate vertrauen. „Die Tanks sind alle voll“, machte er mit Blick auf Diesel- und Heizölbestände deutlich. Damit wäre ein reibungsloser, vollumfänglicher Betrieb für 72 Stunden gewährleistet.

Die von Meier vorgestellte Risiko-Revision soll jährlich angefertigt und laufend aktualisiert werden.

Nachdenkliche Worte fand abschließend der Ausschussvorsitzende. „Wir haben in diesem Jahr schon so viel erlebt. Wir lernen, dass Dinge passieren können, die wir uns nicht vorstellen konnten“verwies Manfred Lensing-Holtkamp auf die Corona-Pandemie und den Krieg in der Ukraine.