„Wasserdampf“ löst Fehlalarm aus

„Der Fehlalarm am Markt 13 ist nicht auf die Heizungsanlage zurückzuführen“, meldet sich Extrablatt-Hauseigentümer Ronald Hüsemann zu dem Einsatz der Feuerwehr am Freitagabend zu Wort. Wegen „Rauchs“ aus einem Schornsteinrohr war die Feuerwehr auf den Historischen Marktplatz gerufen worden (WN berichteten). „Kaminbrand in der Gaststätte Extrablatt“ lautete die Einsatzmeldung und rief die Löschzüge 1 und 2 mit Drehleiter auf den Plan. Der zunächst vermutete Kaminbrand entpuppte sich als Fehlalarm. Die Feuerwehr sprach vor Ort von einem „Defekt in der Heizungsanlage“. Der Hauseigentümer stellt klar: „Es handelt sich bei dem Rauch um Wasserdampf, wie er bei jeder Gastherme ausgestoßen wird. Ich bin dankbar für den Hinweis an die Feuerwehr und den Einsatz der Freiwilligen Kräfte. Einen wirklichen Anlass gab es nicht. Eine Störung liegt nicht vor.“ Das habe die Firma Röwekamp überprüft.