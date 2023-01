Wasserschaden: Kein Karneval im Kolpinghaus

Das Kolpinghaus ist seit Monaten geschlossen. Aber für die Karnevalszeit im Januar/Februar sollte es temporär geöffnet werden. Doch daraus wird jetzt nichts. Aus Traum vom Popup-Kolpinghaus. Der Grund: Bedingt durch den langen Leerstand des Traditionshauses wurden nun Schäden an der Hauswasserversorgung, der Heizung sowie der Elektrik festgestellt. Der Saal ist nicht bespielbar. Die Türen bleiben gschlossen.

Eigentlich war geplant, das Warendorfer Kolpinghaus ab Ende Januar für fünf Wochen wiederzueröffnen. Zwischen dem 26. Januar und dem 21. Februar wollten Ex-Kolpinghaus-Koch Matthias Jäger und sein Team das Kolpinghaus wieder regelmäßig öffnen. Seit Mitte November konnten wieder Termine gebucht werden, wobei es sich nicht nur um Karnevalsveranstaltungen handelte: Ob Winterfeste der Schützenvereine, Karnevalsveranstaltungen der Kolpingfamilie sowie der Warendorfer Karnevalsgesellschaft (WaKaGe) oder der Kegelabend.

Aus der Traum vom Karneval im Kolpinghaus

„Wir waren guter Dinge, dass der Wiedereröffnung nichts im Wege steht“, sagt WaKaGe-Präsident Hermann-Josef Schulze-Zumloh. „Doch daraus wird nun leider nichts.“ Im wahrsten Sinne des Wortes ist dieser Traum geplatzt. Ein Leck in der Hauswasserversorgung ist der Hauptgrund für diese Absage. „Schon seit vielen Jahren haben uns diese Themen immer wieder begleitet und wir mussten ständig damit rechnen“, stellen Ex-Betreiber Bianca und Matthias Jäger klar. „Dass dies unbedingt jetzt zu der Absage führt, macht uns unendlich traurig.“

Ex-Kolpinghaus-Betreiber unendlich traurig

Das Haus bei diesen Mängeln aus seinem Dornröschenschlaf zu wecken, stelle jetzt ein unkalkulierbares Risiko dar, darin sind sich Schulze-Zumloh, das Ehepaar Jäger und Architekt Carl Altefrohne einig. Der Architekt ist im Auftrag des Kolpinghaus-Eigentümers, der Elmer Immobilien Gesellschaft, mit der Begleitung der Wiedereröffnung betraut.

„ Nach der Vorfreude ist nun die Herausforderung groß “ WaKaGe-Präsident Hermann-Josef Schulze Zumloh

Die Entscheidung, die temporäre Öffnung absagen zu müssen, sei auf Basis der Fakten unumgänglich und erfolgt schweren Herzens. „Nach der Vorfreude ist nun die Herausforderung groß, alternative Veranstaltungsorte zu finden“, bringt es Schulze-Zumloh auf den Punkt. Der WaKaGe-Präsident ist im WN-Gespräch jedoch zuversichtlich, dass es Alternativen geben wird.

WaKaGe sucht Alternativen

Die WaKaGe wollte im Kolpinghaus ein kombiniertes Fest (Prinzenball und Juka-Party) am 11. Februar, den Kinderkarneval (18. Februar), die Serenade (19. Februar) und den Abschlussabend (21. Februar) durchführen. „Wir befinden uns im Krisenmodus und tagen fast täglich“, so Schulze Zumloh. Nach Informationen unserer Zeitung soll auch eine Zeltlösung in Betracht gezogen werden. „Der neue Prinz wird erst am 21. Januar proklamiert, also haben wir noch Zeit.“