Weihnachtsfrieden für Reichenbacher Straße

In der Reichenbacher Straße (hier der Kreisverkehr am Kreishaus( gilt nach wie vor dort Tempo 50, wo es nicht anders beschildert ist. Kreis und Stadt wollen sich nochmals über ihre unterschiedlichen Rechtsaufassungen unterhalten.

Wenn zwei sich streiten, ist der Ausgang ungewiss. Stadt und Kreis verschieben ihren Zwist in Sachen Tempo 30 auf der Reichenbacher Straße vorerst. Vielleicht gibt es ja eine andere Lösung. Kreissprecher Felix Höltmann hat jedenfalls am Dienstag mit den WN zunächst einmal einen "Weihnachtsfrieden" in dieser Angelegenheit ausgerufen.

Neues Treffen mit Stadtspitze

"Wir wollen uns jetzt erst einmal im nächsten Jahr mit der Stadt zusammensetzen." Felix Höltmann erinnert an das kürzliche Gespräch mit Bürgermeister Peter Horstmann und Stadtjustitiar Dr. Bernd Köster. "Dabei haben wir ja unsere unterschiedlichen Rechtsauffassungen deutlich gemacht." Bekanntlich findet der Kreis, dass die Straßenverkehrsordnung alles Regeln hergibt, um auf der Straße eben keine Verringerung der Geschwindigkeit anordnen zu können.

Auch die Warendorfer Verwaltungsspitze hatte wiederholt betont, dass sie es nicht au feinen Rechtsstreit vorm Verwaltungsgericht anlegt, obwohl der Bürgermeister, selbst Jurist, noch im Rat sagte, dass er das nicht dramatisch fände, um die unterschiedlichen Rechtsauffassungen einmal geklärt zu bekommen.

"Uns ist natürlich bewusst, dass das ein starker Eingriff in demokratische Entscheidungen ist", meint Felix Höltmann im Vorgriff auf das nun anstehende Gespräch, "und wir wollen den Konflikt auch nicht." Man sei sehr offen "für alle Lösungswege, mit denen alle leben können".

Konkret hatte die Stadtspitze, nachdem das Kreisrechtsamt den ersten Ratsentscheid als rechtlich nicht haltbar und dem Bürgermeister angekündigt hatte, ihn zur Beanstandung anzuweisen, wenn der nicht zurückgenommen würde, in einer neuen Begründung Lärmschutz als Hauptgrund für Tempo 30 auf der "Reichenbacher" angegeben.

Das könnte nun womöglich den Ausschlag für einen Klageverzicht des Landrats liefern. Weil Warendorf seine Lärmaktionsplanung fortschreiben lässt, bringt das vielleicht neue Aspekte für eine andere rechtliche Bewertung aus dem Kreishaus. Aber erst einmal gilt ja jetzt der von Felix Höltmann verkündete Weihnachtsfrieden.