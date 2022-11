Weihnachtskugel mit Heimatfeeling

Waerndorf

Wer liebt sie nicht, die glänzenden und hübsch anzuschauenden Weihnachtskugeln? Der Lions Club Warendorf gibt jetzt in Kooperation mit kluck.kola und dem Scala Filmtheater eigens für Warendorf designte Kugeln in den Verkauf. Der Erlös geht zum Teil auf Wunsch von kluck.kola an das Hundeasyl Freckenhorst, der andere Teil fließt in die vom Lions Club unterstützten Projekte, insbesondere das Therapeutische Reiten.

Von Rebecca Lek und