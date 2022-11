Weihnachtsmarkt direkt vor der Eingangstür

Der Dechaneihof lädt am 26. und 27. November zum Adventszauber ein. So soll den Bewohnern, aber auch den Besuchern die Möglichkeit geboten werden, direkt vor Ort einen kleinen Weihnachtsmarkt zu erleben.

Freuen sich auf den Adventszauber am 26. und 27. November im Dechaneihof (v.l.): Andreas Schmidt, Kira Neuhaus, Sabine Wolff und Miriam Muser.

Die Tage werden kürzer, die Temperaturen fallen – der Winter naht. Und mit ihm die Adventszeit, auf die sich viele Menschen freuen. Pünktlich zum ersten Advent lädt darum der Dechaneihof St. Marien zum Adventszauber ein. Am 26. und 27. Oktober (Samstag und Sonntag) locken verschiedene Stände und Aktionen die Besucher auf das Gelände. „Nach der erfolgreichen Premiere im letzten Jahr wollten wir es auch in diesem Jahr wiederholen“, sagt Andreas Schmidt, Leiter des Dechaneihofs. „Ziel ist es, den Bewohnern einen Weihnachtsmarkt vor der Tür zu bieten, aber auch den Besuchern aus dem Ort.“

„ »Uns ist die Begegnung mit den Senioren wichtig.« “ Andreas Schmidt, Leiter des Dechaneihofes

Vor dem Eingang werden verschiedene Stände aufgebaut, die unter anderem auf dem kleinen Kreativmarkt weihnachtliche Deko aus Holz und Papier, regionale Bio-Lebensmittel und viele Leckereien anbieten. „Die Ehrenamtlichen sind wieder sehr aktiv und bieten Reibeplätzchen an“, sagt Mitorganisatorin Sabine Wolff. Zudem gibt es Bratwürstchen, Stockbrot, Waffeln, Glühwein und ein offenes Café. Für den musikalischen Rahmen sorgen am Samstag um 15 Uhr der Orchesterverein Freckenhorst und am Sonntag um 16 Uhr der Münsteraner Chor „Schöne Töne“, der weihnachtliche Lieder präsentieren wird.

Ein besonderes Angebot hat der Dechaneihof für Freckenhorster Seniorinnen und Senioren, die nicht mehr so mobil sind. Für sie wird ein Taxi-Dienst über das ZUM-Projekt eingerichtet. Dazu müssen sich Interessenten bis zum 25. November (Freitag) telefonisch unter 94 68 28 anmelden, dann werden sie zum Adventszauber kostenlos abgeholt.

Auf dem gesamten Gelände gelten an diesem Wochenende die aktuellen Corona-Regeln. Jeder Besucher muss einen negativen Corona-Test vorweisen, aber dieser ist problemlos am Eingang des Dechaneihofes kostenlos möglich, so dass einem unbeschwerten Besuch nichts mehr im Wege stehen sollte. „Uns ist die Begegnung mit den Senioren wichtig“, erklärt Andreas Schmidt.

Der Adventszauber findet am Samstag (26. November) von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag (27. November) von 13 bis 18 Uhr statt. Organisiert wird er vom gesamten Team des Dechaneihofs in Zusammenarbeit mit dem ZUM-Projekt, das vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW gefördert wird.