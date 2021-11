Weihnachtstanne auf dem Markt

In Windeseile hatten die Mitarbeiter des städtischen Baubetriebshofes den knapp zehn Meter hohen Tannenbaum am Haken und in der dafür vorgesehenen Marktplatz-Hülse versenkt. Schnell noch ausgerichtet, verkeilt – passt!

Lichterglanz und weihnachtliches Flair halten Einzug in den Geschäften. Und auch auf dem Marktplatz steht sie seit Dienstagnachmittag: die traditionelle große Weihnachtstanne. In Windeseile hatten die Mitarbeiter des städtischen Baubetriebshofes den knapp zehn Meter hohen Baum am Haken und in der dafür vorgesehenen Marktplatz-Hülse versenkt. Schnell noch ausgerichtet, verkeilt – passt! Weihnachten kann kommen.