Weihnachtswäldchen fast wie sonst

Kinder vor allem auf dem Platz von St. Laurentius, das Hüttendorf wie sonst. Das Weihnachtswäldchen 2021 fühlt sich fast normal an.

Ein Weihnachtsmarkt-Träumchen: So kann es aussehen im Warendorfer Weihnachtswäldchen. 2021 läuft es fast so wie sonst.

Kein Eisstockschießen – dafür ein eigener Kinderbereich auf dem Platz vor St. Laurentius und der Marktplatz für die Großen. Längere Öffnungszeiten – aber wegen die Corona durchaus die Gefahr einer Vollbremsung samt Abbruch: Das Warendorfer Weihnachtswäldchen 2021 ist zwar nach der Schmalspurvariante immerhin wieder eins, bleibt aber pandemiebedingt besonders. Sicher ist nach einer vergleichsweise extrem kurzen Vorbereitungszeit von etwa vier Wochen aber: Das „WWW“ findet statt. Am 3. Dezember (Freitag) um 17 Uhr ist Eröffnung des vorweihnachtlichen Hüttenzaubers.

„Schön, dass es in diesem Jahr klappt.“ Halbwegs erleichtert seufzend klang die Begrüßung durch Hausherr Stefan Hölzle zur Pressekonferenz in der Volksbank am Dienstag. Die bisherige Planung – noch ist nicht alles im Detail fertig, der Programmflyer etwa – sei schon „sehr spannend“ gewesen.

Bürgermeister Peter Horstmann war es wichtig zu betonen, dass Sicherheit an erster Stelle stehe. „Die Gäste sollen sich sicher fühlen können.“ Das werde durch die beim Fettmarkt bewährten und von den stichprobenartig Betroffenen kooperativ hingenommenen 3-G-Überprüfungen gewährleistet. Sollte der Rat jetzt „Ja“ sagen zum für den 5. Dezember geplanten verkaufsoffenen Sonntag und „Verdi“ keine einstweilige Verfügung dagegen erwirken, könne es also losgehen mit dem diesjährigen Weihnachtswäldchen.