Weil es immer mehr Ältere gibt

Sie kennen einander aus dem evangelischen Krankenhaus in Münster. Da waren Dr. med. Peter Schürmann und Stephan Rinschen Kollegen. ebenfalls in der Geriatrie. Jetzt sind sie seit Anfang April die Neuen in der Abteilung für Innere Medizin &Gastroenterologie im Josephs-Hospital – Schürmann als Ärztlicher Leiter des neuen Departments, Rinschen als Oberarzt. Donnerstag war ihr erster presseöffentlicher Auftritt – Vorstellung durch Krankenhausvorstand und Stiftungskuratorin.

Doris Kaiser nahm Bezug auf den Auftrag von Franz-Joseph Zumloh. Der Stifter des Hospitals habe festgeschrieben, wofür das Kuratorium Sorge zu tragen habe. Innovation sei deshalb Programm; die Erweiterung des medizinischen Angebots Pflicht. „Es ist uns wichtig, dass wir uns immer weiter personell verstärken“, so Kuratorin Kaiser.

„ »Viele nehmen selten weniger als fünf Medikamente.« “ Ärztlicher Leiter Dr. med. Peter Schürmann

Die Behandlung immer älterer Patienten werde prognostisch weiter zunehmen, begründete Vorstand Michael von Helden. Die interdisziplinäre Versorgung solle Patienten über 70 mit der nötigen Zeit von bis zu 14 Tagen wieder befähigen, ins gewohnte Zuhause zurückkehren zu können.

Für Dr. Peter Schürmann ist die Teamarbeit Geriatrie „kein streng medizinisches Fach“. Bei der Altersmedizin sei von der internistischen über die Unfallbehandlung bis zur Überprüfung der Medikation („Viele nehmen selten weniger als fünf Medikamente“), Logo- und Ergotherapie bis zum Entlassungsmanagement die Expertise aller eng verzahnt gefragt. Der 39-Jährige freute sich wie sein fünf Jahre jüngerer Kollege Stephan Rinschen über eine freundliche Aufnahme im Kollegenkreis. Rinschen kennt das Haus schon aus seiner Ausbildung, hält dessen Weiterentwicklungsfähigkeit für nicht selbstverständlich. Das Team könne viel für die Wiedererlangung der Eigenständigkeit der älteren Patienten tun, gezieltes Training und die laut Peter Schürmann „fantastische Arbeit“ der Demenz-Coaches legten dafür unter Einbindung Angehöriger eine stabile Basis.

Intensive Zusammenarbeit über alle Disziplinen

Prof. Dr. Dirk Domagk freute sich über die spezialisierten, „gut ausgebildeten Internisten“, die auch menschlich sehr gut ins Team passten. Und übrigens auch die Ausbildung weiterer, künftiger Geriater sicherstellen. Zudem strebt das Haus eine Zertifizierung des Departments an.