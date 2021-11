Wein, Witze und eine Weltpremiere

Eine Weltpremiere erlebten die Gäste am Wochenende im Hotel im Engel, als Hotelier Gerd Leve und Unterhaltungsprofi Bernd Stelter zur Weinprobe mit Genuss und Unterhaltung eingeladen hatten.

In den vergangenen Wochen hat Stelter ein neues Lied geschrieben: „Ich weiß nicht, ob’s gut ist“, verkündete er, dass er den Song noch nie vor Publikum gespielt habe. „Wenn Sie hinterher alle pfeifen, dann verspreche ich Ihnen, spiele ich es hinterher nie wieder!“

Die Sorge sollte unbegründet sein. Als der letzte Ton des leicht melancholisch angehauchten Songs, in dem er dazu aufruft, das Leben zu genießen, verklungen war, brandete lauter Applaus und großer Jubel auf. In kurzweiligen und unterhaltsamen Dialogen führten Leve und Stelter durch die Weinprobe und waren froh, zu dieser Veranstaltung wieder Gäste im Saal begrüßen zu dürfen. „Der Mann ist einfach Gastgeber, wenn er keine Gäste hat, ist er unzufrieden“, attestierte Stelter seinem Freund Leve, dass diesem - trotz der gelungenen Online-Weinproben in der ersten Jahreshälfte – die Gäste gefehlt haben.

In den vergangenen Wochen hatte Stelter ein neues Lied geschrieben. „Ich weiß nicht, ob’s gut ist“, stapelte er zunächst tief. Foto: Andreas Engbert

Neben Kabaretteinlagen und Liedern von Stelter unterhielten sich Gast und Gastgeber auch über Privates: „Wie im Wohnzimmer sitzen wir hier zusammen“, freute sich Stelter über die gemütliche Atmosphäre im Saal und plauderte über den Weihnachtsmarkt, den er im vergangenen Jahr zu Hause aufgebaut hatte. Mit Glühwein, Currywurst und Pommes-Fritteuse. Wie die Corona-Regeln es im vergangenen Jahr vorgesehen haben jedoch für maximal fünf Personen – dafür an mehreren Tagen.

Stelter, der die Lockdown-Zeit auch genutzt hatte, um sich zum Wein-Sommelier fortzubilden, und der ausgewiesene Weinkenner Leve hatten – neben der musikalischen Weltpremiere – noch eine ganz besondere Überraschung für die Gäste parat: Von beiden gemeinsam kreierte Weine. Einen Rose-Secco aus Rheinhessen, der als Aperitif gereicht wurde und eine sogenannte Assemblage aus Rivaner und 15 Prozent Riesling: „Die Intention von Bernd und mir war bei diesem Wein, einen Zeitgeistwein zu kreieren, der ‚easy-drinking‘ ist, der Menschen viel Freunde und Spaß macht“, erläuterte Leve.

Bernd Stelter fühlte sich „wie im Wohnzimmer“. Foto: Andreas Engbert

Auch ernste Töne schlug Stelter an. Mit Blick auf die anstehende Karnevalssession hoffte der Vollblutkarnevalist, dass die Großveranstaltungen mit „2G“ sicher stattfinden können und zeigte sich – Zustimmung aus dem Publikum erntend – äußerst erbost über junge Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen: „Ich kann nicht nachvollziehen, warum 24-jährige Fußballer meinen, sie wüssten es besser.“

Zu guter Unterhaltung und den erstklassigen Weinen wurde den Gästen ein westfälisches Genießer-Menü gereicht, dessen Hauptgang einen zarten westfälischen Sauerbraten mit Dörrobst, kandiertem Rotkraut und Kartoffelklößen umfasste. Unterstützung erhielt die Küchenmannschaft des Hauses Leve aus dem Hamburger Hotel Vier Jahreszeiten.