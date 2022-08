Welche Auswirkungen hat ein Ende des Freihandels?

Ist das Ende des Freihandels auch das Ende unseres Wohlstandes? Dieser Frage widmet sich der FDP-Politiker Dr. Hermann Otto Solms in einem Vortrag am 12. September.

Der bekannte FDP-Politiker und langjährige Vizepräsident des Deutschen Bundestags, Dr. Hermann Otto Solms, hält am 12. September (Montag) um 19 Uhr im Alten Lehrerseminar in Warendorf einen Vortrag mit dem Titel „Ende des Freihandels? Ende unseres Wohlstandes?“.

Handelspolitik ist in den letzten zwei Jahrzehnten, insbesondere in der Ära Trump, zu einem höchst umstrittenen Politikfeld geworden. Auch unter Joe Biden geht der Streit zwischen den USA, China und der EU um Zölle und Handelsschranken weiter. Von zivilgesellschaftlichen Kritikern werden Freihandel und Globalisierung als Bedrohung demokratischer Mitbestimmung gebrandmarkt.

Rolle der EU

Diesen Themenfeldern und insbesondere der Frage, welche Rolle die EU in dieser Entwicklung spielt, widmet sich der Referent in seinem Vortag. Hermann Otto Prinz zu Solms-Hohensolms-Lich, geboren 1940, nennt sich in der Öffentlichkeit schlicht Hermann Otto Solms. Nach Abitur, Wehrdienst und einer Banklehre in Frankfurt begann er ein Studium der Wirtschaftswissenschaften und der Agrarwissenschaften, das er 1975 mit einer Promotion abschloss. Von 1976 bis 1987 hat er ein selbst gegründetes Unternehmen geleitet. Seit 1971 ist Solms Mitglied in der FDP, für die er seit 1980 fast durchgehend bis 2021 im Bundestag saß und deren Fraktionsvorsitzender und Bundesschatzmeister er lange war. 2020 wurde er zum Ehrenvorsitzenden gewählt.

Die VHS bittet um die Nutzung des Kartenvorverkaufs über www.vhs-warendorf.de. Der Preis pro Ticket beträgt zehn Euro.