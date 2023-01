Welche Corona-Testzentren sind noch geöffnet?

Die Corona-Pandemie scheint überwunden, aber das Virus ist noch immer präsent. Laut dem Virologen Christian Drosten hat sich die Pandemie zur Endemie entwickelt. Die Corona-Schutzmaßnahmen sind in vielen Bereichen deutlich reduziert worden. Trotzdem ist es für viele Menschen immer noch wichtig, sich durch einen Schnelltest Sicherheit zu verschaffen. Während in der Hochzeit die Testzentren aus dem Boden schossen, hat sich auch hier die Lage deutlich beruhigt. Doch wo kann ich mich noch testen lassen? Die WN haben mal nachgefragt.

„Im Endeffekt ist der Bedarf nicht mehr da. Es kamen nur noch wenige Leute, die ins Hospiz oder ins Krankenhaus wollten. Aber die können sich auch vor Ort testen lassen“, begründet Robert Thönnissen- Beermann, der in seiner Gaststätte „Zum Fensterberg“ in Müssingen seit April 2021 Corona-Tests angeboten hat. Die Hochphase sei rund um Weihnachten 2021 gewesen. Zum Jahresende hat er nun die Teststelle geschlossen, da der Betrieb nicht mehr relevant sei. Aber im Ernstfall wäre er bereit, die Stelle schnell wieder zu öffnen. „Wir sind im Stand-by-Betrieb.“

Ebenfalls geschlossen ist die Teststelle in Hoetmar, die von WDS aus Düsseldorf betrieben worden ist. Das bedeutet, dass derzeit im Warendorfer Gebiet noch sechs Testzentren aktiv sind, allerdings kündigt das Deutsche Rote Kreuz auf seiner Homepage bereits an, dass das Testzentrum an der Hermannstraße zum 1. Februar schließen wird. Bis dahin steht es montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr sowie samstags und sonntags von 8 bis 14 Uhr weiter zur Verfügung. Termine können online weiterhin beim Lisa-Testzentrum an der Beckumer Straße 3 gebucht werden. Geöffnet ist hier montags bis freitags von 8 bis 12 und von 14 bis 18 Uhr sowie samstags und sonntags von 9 bis 12 und von 14 bis 17 Uhr. Das gilt auch für das Testzentrum Warendorf im Emshof an der Sassenberger Straße 39. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 8 bis 19 Uhr, samstags von 9 bis 18 Uhr und sonntags von 10 bis 16 Uhr. Termine sind online buchbar.

In Milte bleibt der Service in der Gaststätte „Zum goldenen Pflug“ auf jeden Fall bestehen. „Wir haben sehr viele alte Leute. Es ist nicht mehr so viel los wie in der Hochzeit, aber es kommen immer wieder Menschen, die sich testen lassen“, erklärt Inhaber Mario Räzor. Er öffnet montags bis freitags von 9 bis 12 und 14 bis 18 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 14 Uhr.

„Wir machen weiter“, verspricht auch Andreas Schmidt, Leiter des Dechaneihofes in Freckenhorst. „Wir haben auch festgestellt, dass es seit November weniger wird. Es gibt Tage, da ist mehr los und Tage, an denen es ruhiger ist.“ Besucher des Seniorenheims müssen sich ohnehin testen lassen, und auch die Mitarbeiter werden drei Mal pro Woche getestet. Aber auch alle anderen Bürgerinnen und Bürger können sich hier täglich zwischen 9 und 17 Uhr testen lassen.

Eine weitere Testmöglichkeit gibt es in Freckenhorst noch im Drive-in-Schnelltestzentrum in der Merveldtstraße, das montags bis freitags von 8 bis 13 und 15.30 bis 19 Uhr sowie samstags und sonntags von 9 bis 16 Uhr geöffnet hat.