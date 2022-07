Der ghanaische Künstler Godwin Adjei Sowah zeigt seine Werke derzeit in der Ebbers-Galerie. Zur Eröffnung reisten hochkarätige Gäste aus dem In- und Ausland an.

Der Konsul der Republik Ghana in NRW, Klaus Wegener, trägt sich inmitten der Ausstellung in der Ebbers-Galerie in das Gästebuch der Stadt Warendorf ein. Rudolf Berger, Horst Breuer und Doris Kaiser schauen ihm dabei über die Schulter.

Eine Ausstellungseröffnung ist immer eine aufregende Sache. Wochenlang wird geplant, vorbereitet und auf den Termin der Eröffnung hingearbeitet. Dann, endlich, können die künstlerischen Arbeiten der Öffentlichkeit gezeigt werden. Das ist immer so und gehört mit dazu. Rund um die Ausstellungseröffnung mit Bildern des ghanaischen Künstlers Godwin Adjei Sowah in der Ebbers-Galerie gab es jedoch noch weitere aufregende Vorbereitungen. Denn Godwin Adjei Sowah hatte mit Kwabena Nketia Addae und George Dela Coffie vom CVJM in Ghana und dem Managing-Director der Baobab-Children-Foundation (Ghana), Alhaji Jessaka Baobab, drei wichtige Persönlichkeiten mit nach Warendorf gebracht.

Auch einige Vorstandsmitglieder des CVJM Deutschland waren dabei. Sie alle hatten am Treffen des World Council der Nationalverbände YMCA in Aarhus/Dänemark teilgenommen und waren danach direkt zum offiziellen Empfang ins historische Rathaus nach Warendorf gekommen. Im Rahmen der Freundschaft zwischen dem deutschen CVJM (Christlicher Verein Junger Menschen) und der Partnerorganisation YMCA Ghana lernte Leonore Berger auf einer Reise auch Godwin Adjei Sowah kennen. Sie war von seinen Bildern beeindruckt.

Begrüßungsrede auf Englisch

„Welcome to Warendorf, welcome to our town“, begrüßte Doris Kaiser, die Erste Stellvertretende Bürgermeister Warendorfs, die Gäste in zwangloser Atmosphäre an einem festlich gedeckten Tisch im Ratsaal. Kaiser hielt ihre Begrüßungsrede auf Englisch, der Amtssprache Ghanas. Zur Unterstützung war Übersetzerin Domenica Dagminska vom Büro CG Com Institut für Internationale Kommunikation aus Warendorf mit dabei.

Künstler Godwin Adjei Sowah freut sich über die gelungene Ausstellung. Foto: Beate Trautner

Dann richtete Kaiser ihr Wort an den ghanaischen Künstler Godwin Adjei Sowah. Er nimmt seine Motive visuell wahr und setzt sie in seinen Bildern um. Aber er bildet auch seine Gedanken und Emotionen darin ab. „Wir hoffen, auch viel von Ihrem Inneren kennenzulernen“, so Kaiser.

Rudolf Berger vom gleichnamigen Modehaus bedankte sich dafür, dass der Empfang im Rathaus stattfinden konnte. „Zwei Jahre haben wir wegen Corona die Ausstellung geschoben und geschoben und geschoben“, erklärte er und freute sich, dass sie nun endlich stattfinden kann.

Mit dem Eintrag ins Gästebuch der Stadt Warendorf endete der Empfang, denn dann wurde es Zeit, hinüber zur Eröffnung der Ausstellung in die Ebbers-Galerie zu gehen.

Erlös soll CVJM in Ghana zugute kommen

Schon in den Verkaufsräumen können die Besucher einen Blick in die afrikanische Welt wagen. Die Ausstellung beginnt an den Wänden im Modehaus und setzt sich bis zum dritten Stock in der Ebbers-Galerie fort. Die Gäste waren schlichtweg begeistert – und schon nach wenigen Minuten war ein Teil der Bilder verkauft. Und das ist gut so, denn der Erlös geht komplett an den CVJM in Ghana und wird für die Ausbildung von Kindern und Jugendlichen eingesetzt.

Der Konsul der Republik Ghana in NRW, Klaus Wegener, hatte seinen Besuch angekündigt, traf aber wegen eines wichtigen Termins erst zur Eröffnung der Ausstellung ein. Der scheidende ukrainische Botschafter Andrij Melnyk hatte vor seiner Rückkehr in die Ukraine Klaus Wegener einen Besuch abgestattet.

Trotz der späten Anreise war Wegener entspannt und gut gelaunt. Er zeigte sich sehr interessiert an den Arbeiten von Godwin Adjei Sowah. Besonders ein Bild mit drei tanzenden Frauen hatte es dem Botschafter angetan. Aber das war leider schon verkauft. „Schade, das hätte gut in mein Büro gepasst“, zeigte er sich enttäuscht.

Eintragung ins Gästebuch

Doris Kaiser hatte vorsorglich das Gästebuch mit zur Eröffnung gebracht. Und so konnte sich Klaus Wegener inmitten der afrikanischen Impressionen eintragen.

Annemarie Enninghorst, Gästeführerin der Tourist-Information der Stadt Warendorf, nahm die Gäste zum Abschluss des gelungenen Nachmittags mit zu einer kleinen Führung durch Warendorf. Auch hier zeigte sich Wegener begeistert. „Ich bin noch nie hier gewesen“, gab er zu. „Es ist toll hier!“

Gästeführerin Annemarie Enninghorst lädt den Besuch zu einer Stadtführung ein.Gästeführerin Annemarie Enninghorst lädt den Besuch zu einer Stadtführung ein. Foto: Beate Trautner

So bekamen alle einen bleibenden Eindruck, den sie mit auf die Heimreise nehmen konnten und der sie vielleicht zu einem neuen Besuch in Warendorf animieren.

Die Bilder von Godwin Adjei Sowah bleiben noch etwas länger in Warendorf und sind bis zum 2. August in der Ebbers-Galerie zu sehen und zu erwerben.