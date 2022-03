Vorbereitungen für Schützenfest des BSV laufen

Eines steht fest: Eine wirkliche Planungssicherheit gibt es für das Bürgerschützenfest 2022 in Warendorf nicht. Neben Corona ist nun auch noch die Kriegssituation in der Ukraine dazugekommen, die eine Einschätzung für den Bürgerschützen-Vorstand schwer macht. Doch es gibt auch erfreuliche Nachrichten.

Nach zweijähriger Schützenfestabstinenz möchte natürlich auch der 820 Mitglieder starke Bürgerschützenverein Warendorf endlich wieder nach Mariä Himmelfahrt sein Zelt am Schützenplatz aufstellen. „Der große Vorstand wird sich Ende März treffen, um das zu planen und Einzelheiten konkret zu besprechen. Natürlich feiern wir nicht, sollte die Lage in der Ukraine bis dahin eskaliert sein. Die Umstände sind derzeit nicht absehbar und schwierig. Wie das Kriegsgeschehen im Hochsommer aussieht, weiß niemand“, sagt Präses Gerhard Leve und fügt an, sie alle seien sehr betroffen von der Situation.

Gespräche mit Festwirt Frank Otte

Gespräche gab es schon mit Festwirt Frank Otte, der bereits zugesagt hat, das Fest wieder gastronomisch zu begleiten und auszurichten. „Durch Corona hat auch er personelle Probleme. 30 bis 40 Prozent seiner Mitarbeiter haben die Branche gewechselt und die fehlen ihm natürlich jetzt. Wir haben viele junge Mitglieder im Verein die das mitgestalten könnten. Der BSV wird mitanpacken, um ihm zur Seite zu stehen“, so Leve weiter.

Die Bürger mitnehmen

Alle Warendorfer Schützenvereine haben den Auftrag, die Bürger mitzunehmen. Das möchte auch der BSV unbedingt weiterführen, dass alle mit einem Wohlfühlgefühl mit Nachbarn und Freunden zusammensitzen.

„Man muss sich immer ganz besondere Dinge einfallen lassen. Wir haben Mitglieder von 18 bis 97 Jahren. Da kann man weder ein Rockkonzert noch ein Violinenkonzert anbieten“, erläutert BSV-Kaiser Leve.

Erste Gespräche mit Bands wurden ebenfalls schon geführt. „Wir hätten gern „Kasalla“ gebucht, die haben zu dem Zeitpunkt aber leider keine Kapazitäten“, bedauert Gerhard Leve. Sie alle hätten gelernt, dass man etwa sechs Wochen Vorlauf benötige, bevor die Reißleine gezogen werden könne. Viele Vereine würden unter der Pandemie leiden.

Die Quadratmeterpreise bei Festzelten seien im Preis um ein Drittel gestiegen und auch die Getränke bis zu 30 Prozent teurer, als vor Corona. „Aber wir haben einen gesunden Haushalt und keine Fixkosten. Unser Verein kann das ausgleichen“, zeigt der Präses sich zuversichtlich. Auch sei er froh, dass es, obwohl es keine Veranstaltungen gegeben hätte, erstaunlich wenig Austritte von Mitgliedern gegeben habe. „Wir haben sogar 15 neue Mitglieder, obwohl die Schützenfeste, die erfahrungsgemäß einige zum Eintritt bewegen würden, ausgefallen waren“, stellt Leve erfreut fest.