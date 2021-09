Weniger Mähen für Wildbienen, Schmetterlinge & Co.

Die Ursachen des Insektensterbens sind vielfältig. Einer der Hauptgründe ist der Verlust von Lebensräumen. Blütenreiche Wiesen mit heimischen Wildpflanzen sind im Münsterland selten geworden. Gerade solche unberührten Flächen bieten bedrohten Insekten, wie Wildbienen, Schmetterlingen, Schwebfliegen und Heuschrecken Nahrung, Nistplätze und Überwinterungsmöglichkeiten. Auch Vögel, Igel und Amphibien finden hier Nahrung und Unterschlupf. Mit dem Vital NRW-Projekt „8Plus summt auf“ betreibt der Nabu Münsterland gemeinsam mit acht Kommunen im Kreis Warendorf seit 2019 eine Maßnahme zur Erhaltung und Förderung der Insektenvielfalt. An mehreren Standorten wurden bereits ausgewiesene Blühflächen angelegt. Interessierte Vereine, Unternehmen oder Bürger können sich von der Nabu-Naturschutzstation Münsterland zur insektenfreundlicheren Gestaltung und Pflege kommunaler sowie privater Flächen beraten lassen. Im Zuge des Projekts wurde auch im Warendorfer Ortsteil Milte eine Blühfläche am Friedhof angelegt und ein Insektenhotel aufgestellt. Auch im Ort setzen sich immer mehr Privatpersonen und Landwirte für die Schaffung neuer Lebensräume für Insekten ein. So haben in diesem Sommer einige Gartenbesitzer im Brockgarten an der Hessel blühende Blumenwiesen angepflanzt. Ebenso blieb an den Feldern und Wegesrändern so mancher Grünstreifen ungemäht. Auf dem ersten Blick etwas verwildert und zugewachsen kommt der mitten in einer Wohnsiedlung belegene Gartenstreifen von Dr. Reinhold Schoppmann daher. Durch Kontakt mit Inge Seelige von der Warendorfer Bürgerinitiative „WarendorFair Bienenretter“ verzichtete er ganz auf das Mähen.

Ein selbst entworfenes Schild mit der Überschrift: „Hier wird nicht gemäht“, macht auf die Maßnahme aufmerksam. Als Gegenbeispiel zum aufgeräumten Vorgarten spielen derartige insektenfreundlichen Gärten eine große Rolle zur Steigerung der Biodiversität.