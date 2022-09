Wenn es im Wald nebenan brennt

Viele braune Stellen, die eigentlich grün sein sollten, offenbaren es: die lange Trockenheit in den vergangenen Monaten macht der Vegetation auch in Warendorf ordentlich zu schaffen. Ein Problem dabei ist, dass Feuer schnell auf trockenes Buschwerk übergreifen und sich nahezu ungehindert ausbreiten kann. Nicht immer entstehen dabei große Brände. Doch auch die Warendorfer Feuerwehr haben (eher kleinere) Vegetationsbrände in den vergangenen Wochen des Öfteren „auf Trab“ gehalten.

Am Montag übten knapp 50 Kräfte der Löschzüge 1 und 2 aus Warendorf und dem Löschzug Milte im Waldgebiet „Tönneburg“ den Ernstfall. „Bei einer Erkundung vor einigen Tagen haben uns die Anwohner, deren Häuser direkt an das Waldgebiet grenzen, mitgeteilt, dass sie sich über eine Übung freuen würden“, berichtete André Baumjohann, der das Übungsszenario mit Christian Schöler ausgearbeitet und mit seiner Fahrzeuggruppe vorbereitet hatte, wie es dazu kam, dass der Dienstabend, an dem eigentlich das Funken im Vordergrund stehen sollte, zu einer Großübung wurde.

Funken nebenbei geübt

Das Funken wurde dabei ganz nebenbei auch geübt: „Wir haben drei Einsatzabschnitte gebildet“, erläutert Übungseinsatzleiter Manuel Sommer das abgestimmte Vorgehen der Einsatzkräfte. Mit langen Schläuchen gingen sie im Wald von zwei Seiten gegen das angenommene Feuer vor. Im Ernstfall nicht ganz ungefährlich: „Wir haben einige einsatztaktische Grundregeln zu beachten“, verweist Manuel Sommer darauf, dass beispielsweise mit der Windrichtung angegriffen wird sowie eine ausreichend große Wasserreserve und Fluchtmöglichkeiten für die Kräfte im Wald vorgehalten werden, um Gefährdungen der eingesetzten Feuerwehrleute auszuschließen.

Mit Pumpen und Faltbehältern wurde die Wasserversorgung sichergestellt. Im Einsatzfall wäre auch noch die Wasserversorgungskomponente alarmiert worden. Foto: Andreas Engbert

Der dritte Einsatzabschnitt widmete sich dem Schutz der Wohngebäude. „Wir haben mit zwei Drehleitern eine sogenannte Riegelstellung aufgebaut“, erklärt Manuel Sommer, dass mittels der zwei Drehleitern Wasser über die Häuser hinweg abgegeben wurde. Im Fall der Übung wurde die Wasserversorgung aus den Löschfahrzeugen und dem Hydrantennetz abgedeckt. Im Ernstfall würde noch die Wasserversorgungskomponente aus dem Stadtverband zum Einsatz kommen.

Vermisste Kinder im Wald

Eine besondere Herausforderung hatten die Übungsverantwortlichen zudem noch vorbereitet. Einige im Wald vermisste Kinder mussten gesucht werden. Dank Erkunder auf dem Quad wurden auch diese schnell gerettet und aus dem Gefahrenbereich zu ihren Eltern am Hasenkamp gebracht. Diese verfolgten, gemeinsam mit den anderen Anliegern der Straße, gespannt und erfreut die Übung.

Als kleines Dankeschön für die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr kümmerten sie sich nach der Übung mit Bratwurst und kühlen Getränken um das leibliche Wohl der Einsatzkräfte und kamen mit ihnen ins Gespräch. „Mehr gesellschaftliche Wertschätzung für die Feuerwehr kann es kaum geben“, freute sich Frank Sölken, Leiter des Sachgebiets Feuerwehr und Rettungsdienst bei der Stadt Warendorf, über die Beteiligung der Anwohner.