Wenn Künstler aktiv werden

„Ich kann mich ja schlecht an einen Baum im Urwald festketten, um etwas zu bewirken“, sagt Dirk Groß. Angesichts der bereits deutlich sichtbaren Anzeichen des Klimawandels und den daraus resultierenden Umweltproblemen, will der Warendorfer Künstler aktiv einen Beitrag für den Umweltschutz leisten. Entstanden ist aus der Idee das Projekt „Baumliebe“.

„Ich selbst kann aus eigener Tasche keine nennenswerten Summen spenden, die viel bewegen“, sagt Groß, „ich habe deshalb dieses Projekt ins Leben gerufen.“ Mit seiner „Baumliebe“ schafft der Künstler übrigens eine „Win-Win-Situation“. Zum einen macht er damit Kunst für jedermann erschwinglich, zum anderen setzt er sich für die Umwelt ein. Einen Großteil des Erlöses spendet der Wahl-Warendorfer an ausgesuchte Organisationen, die sich für den Erhalt der Natur stark machen. Damit möglichst viele Spendengelder zusammenkommen, verzichtet er auf mehrere hundert Euro und kann so einen Preis pro Bild festsetzten, der für jeden erschwinglich ist. Jedes Bild ist auf Altholz oder Holz aus Notfällungen gemalt und in drei Größen erhältlich.

Jedes Bild in drei Größen erhältlich

Es durchläuft 30 handwerklich aufwendige Arbeitsschritte, bevor der Künstler im Schlussakt helle Flächen auf farbenfrohe oder schwarz-weiße Kompositionen setzt, die dann die Silhouette eines Baumes ergeben. Im Mai diesen Jahres fiel der Startschuss für das Herzensprojekt. „Mittlerweile hat „Baumliebe“ eine Dimension erreicht, dass ich einige Arbeitsschritte vergeben muss.“

Durch einen Kontakt zum Caritasverband im Kreisdekanat Warendorf werden die Malgründe jetzt von den Freckenhorster Werkstätten vorbereitet. „Mit so einer enormen Welle an Zuspruch habe ich nicht gerechnet“, sagt Groß sichtlich erfreut. Aktuell hat der Künstler 500 Bilder gemalt und davon mehr als 300 verkauft. Und auch der erste Spendenempfänger steht schon fest. Begünstigt wird die Bürgerstiftung Warendorf mit 1000 Euro.

Weitere Partner ins Boot geholt

„Ich bin richtig begeistert und fasziniert von der Arbeit der Bürgerstiftung. Dadurch wird Kindern und Jugendlichen aufgezeigt, dass Obst und Gemüse nicht im Supermarkt wächst und dass man sich von der Natur auch in Warendorf ernähren kann.“ Um das Projekt noch weiter in die Welt zu tragen, hat Dirk Groß weitere Partner mit ins Boot geholt.

Die Grafikdesignerin Ina Oakley hat für den Künstler ein Booklet entworfen, das in der Freckenhorster Druckerei von Joachim Burlage gedruckt wird. „Dieses Projekt ist einfach nur Leidenschaft. Es vereint meine Liebe zu Kunst, zu Design, zu Ästhetik und zu meiner Liebe zur Natur. Dirks Kunst, die Farbkompositionen und die Gebilde, die darin entstehen. Meine Spaziergänge in der Natur und der Duft von Bäumen. Dirks offene und ehrliche Art – all das hat mich zu dem Look des Booklets inspiriert“, sagt Ina Oakley begeistert. Mittlerweile findet das Baumliebe-Projekt sogar internationale Beachtung.

Als Botschafter des Projektes hat Bürgermeister Peter Horstmann seinem französischen Amtskollegen der Partnerstadt Barentin, Christophe Bouillon, eines der Bilder als Geschenk überreicht. Wer gerne Besitzer eines solchen Bildes werden möchte, schreibt dem Künstler am besten über Instagram: atelierdirkgross