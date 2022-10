Die SPD ging in Klausurtagung zur Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2023 und traf sich dazu in Dülmen.

Zu ihrer Klausurtagung zur Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2023 für die Stadt Warendorf traf sich die SPD-Fraktion nach zwei Jahren in Präsenz im Merfelder Hof in Dülmen. Am Freitagnachmittag standen laut einer Pressemitteilung der SPD zur Klausurtagung zusätzlich Bürgermeister Peter Horstmann und der Sachgebietsleiter Finanzen Elmar Bornefeld zur Verfügung, die der Fraktion ebenso ausführlich wie sachkundig Rede und Antwort zu den vielfältigen Fragen standen.

„Der Haushaltsplan für das Jahr 2023 und die Planerwartungen für die Folgejahre sind aus unserer Sicht ausgesprochen anspruchsvoll und zeigen eine große Neuverschuldung auf. Aber wer A sagt, muss auch B sagen“, so der Tenor der SPD Fraktionsvorsitzenden Andrea Kleene-Erke. Die Investitionsmaßnahmen seien allesamt sinnvoll und wichtig, mit großer Mehrheit im Rat beschlossen und in der gemeinsam erstellten Projektliste enthalten. Auch handele es sich in Teilen um rentierliche Kosten, denen auch spätere Einnahmen und Fördermöglichkeiten entgegenstehen.

Wichtige Investitionen, die nicht verschoben werden können

„Bei den Investitionsmaßnahmen sind Maßnahmen des ISEKs, im schulischen Bereich (Marienschule, Everwordschule, Bodelschwingschule und Hoetmar), der Feuerwache am Holzbach, der Rettungswache, des Parkdecks am Bahnhof und der Freilegung der Emsinsel, alles wichtige Investitionen, die nicht verschoben werden sollten“, wird in der Pressenotiz bilanziert. Auch die Kitas „in de Brinke“ und „Am Drosselweg“ seien berücksichtigt. Gerade bei den Kitas wurde schnell klar, so der Sozialausschuss-Vorsitzende und Sprecher im Stadtentwicklungsausschuss, Andreas Hornung, dass die Zuschüsse seitens des Landes über das KiBiz einfach nicht mehr auskömmlich seien. Die SPD-Fraktion machte deutlich, dass sie weiterhin den Bau neuer Kitas in der Hand der Stadt bevorzuge, angesichts der Anzahl von sechs neuen Kitas, die geplant und gebaut werden müssen, müsste sie aber auch auf Modulbauweisen und Investorenmodelle zurückgreifen.

Aber auch bei Investorenmodellen müsste die Stadt aktuell weit mehr als 100 Prozent dazulegen, für einen Satz von 9,72 Euro sei einfach, so Hornung, keine Kita mehr zu bauen. Hier solle die Landesregierung endlich die Sätze der Realität anpassen. Im schulischen Bereich stand für die SPD-Fraktion die Bezuschussung der iPads im Fokus. Für die Fraktion, so ihr Sprecher Christian Elsner, sei es wichtig, dass Bildung kostenfrei sei, daher der Ansatz, Zuschüsse seitens der Eltern komplett zu streichen, und wenn überhaupt nur ab einem Jahreseinkommen von 61 000 Euro eine 30-Prozent-Bezuschussung der Eltern vorzusehen (ursprünglicher Ansatz 70 Prozent).

Gute Ansätze im sozialen Bereich

Im sozialen Bereich sieht die SPD-Fraktion die Ansätze gut gewählt, so ihr Sprecher Wolfgang Stüker, möchte aber die Seniorenarbeit noch weiter stärken und den Ansatz von 5000 auf 10 000 Euro verdoppeln und auch im Titel, um das Thema Seniorenbegegnungsstätte in den Fokus zu rücken, entsprechend anpassen. Auch die ganze Stelle zur Bürgerbeteiligung und die halbe Stelle zur Jugendbeteiligung sind enthalten und werden begrüßt. „Zusammen mit ausreichenden Ansätzen für die Durchführung des Jugendparlaments freuen wir uns“, so die beiden neuen sachkundigen Bürgerinnen der SPD Fraktion Kathrin Kortenbreer und Alicia Rüsel, „dass junge Menschen in unserer Stadt erstmals eine Stimme und ein Sprachrohr bekommen.“

Diskussion über Umstrukturierung der Verwaltung

Auch wurde intensiv über die vorgestellten Umstrukturierungsmaßnahmen in der Verwaltung, insbesondere der neuen Dezernentenstelle mit dem Bürgermeister diskutiert. Peter Horstmann warb noch einmal eindringlich für die neue Dezernentenstruktur. Aus seiner Sicht gehe es um eine Entlastung der derzeitigen Dezernate, insbesondere bei der Trennung von Hoch- und Tiefbau und in der IT, es gehe darum, sich breiter und effizienter aufzustellen.

„Wir werden Peter Horstmann in seinem Ansinnen unterstützen“, so fasste die Fraktionsvorsitzende Andrea Kleene-Erke die intensiven Diskussionen zusammen, „und sollten uns auch immer vor Augen führen, was die Alternativen sind. Es geht jetzt darum, die Verwaltung für die Zukunft gut aufzustellen, hierzu sind nicht nur neue Stellen, sondern auch die von der KGST aufgezeigten strukturellen Anpassungen und Optimierung der Prozesse notwendig. Hier gilt es jetzt im kommenden HFW-Ausschuss die richtigen Argumente zu finden und die Kritiker zu überzeugen“

Ansätze im Haushalt gut gewählt

Das Fazit: Insgesamt sieht die SPD Fraktion die Ansätze im Haushalt als gut gewählt, wird sich aber noch vorbehalten, neben den bereits dargestellten Änderungswünschen Verbesserungsvorschläge im Rahmen der HH-Beratungen einzubringen.