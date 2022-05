Es war ein Ausflug der Mitglieder des Kirchenvorstandes der Pfarrei St. Bonifatius und St. Lambertus, der Anlass gegeben hat, diese Ausstellung nach Freckenhorst zu holen. Die Ausstellung wurde 2018 bereits in der Überwasserkirche in Münster präsentiert - sie trägt den Titel „Wer ist der Mann mit dem Tuch?“. Ab Sonntag (15. Mai) ist sie in der Stiftskirche zu sehen.

„Wer ist der Mann auf dem Tuch?“, lautet der Titel einer Ausstellung zum Turiner Grabtuch, die ab dem kommenden Sonntag (15. Mai) in der Stiftskirche in Freckenhorst zu sehen sein wird. Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse zur Herkunft des Leinens sind in ihr ebenso berücksichtigt wie theologische Sichtweisen. Konzipiert wurde die Ausstellung von den Maltesern und dem Erzbistum Köln mit der Absicht, die Betrachter auf eine Spurensuche mitzunehmen.

Herzstücke der Wander-Ausstellung sind eine originalgetreue Nachbildung des Tuchs sowie eines Corpus, der sich aus einer 3D-Betrachtung der Spuren am Tuch ergibt. Die Sammlung umfasst außerdem 25 Informationsstelen und sieben Vitrinen.

Wie kam die Ausstellung nach Freckenhorst?

Aber wie kam es dazu, dass diese Ausstellung nun nach Freckenhorst kommt?

Anlässlich eines Ausfluges besuchten Mitglieder des Kirchenvorstandes der Pfarrei St. Bonifatius und St. Lambertus im Dezember 2018 die Ausstellung über das Turiner Grabtuch in der Überwasserkirche in Münster. Dieser Besuch beeindruckte die KV Mitglieder so sehr, dass Jan-Bernd Lammers und Josef Willebrand die Initiative ergriffen und die Ausstellung nach Freckenhorst holten. „Wir möchten betonen, dass es in der der Ausstellung weniger um die Bedeutung des Grabtuches als Reliquie als vielmehr um die Thematisierung des Leidensweges Jesu geht. Die Verbindung dieses Leidensweges mit unserem heutigen Leben schafft das Berührende in der Ausstellung“, so Jan-Bernd Lammers.

Spurensuche vom 15. Mai bis 26. Juni

Die Ausstellung „Wer ist der Mann auf dem Tuch? Eine Spurensuche“ wird vom 15. Mai bis 26. Juni in der Freckenhorster Stiftskirche gezeigt werden. Sie ist täglich während der Öffnungszeiten der Kirche von 8 bis 18 Uhr zu besichtigen. Öffentliche Führungen durch die Ausstellung finden regelmäßig statt samstags um 18 Uhr und sonntags um 11.30 Uhr sowie um 16 Uhr. Dazu sind keine Anmeldungen erforderlich.

Führungen zu anderen Terminen oder für Gruppen können über das Pfarrbüro Freckenhorst vereinbart werden unter EMail: buero.freckenhorst@bonifatius-lambertus.de oder telefonisch unter 0 25 81 / 98 00 77.

Offiziell eröffnet wird die Ausstellung mit einem ökumenischen Gottesdienst am Sonntag (15. Mai) um 10.30 Uhr in der Stiftskirche St. Bonifatius.

Weitere Informationen zur Ausstellung finden sich unter: www.malteser-turinergrabtuch.de und www.bonifatius-lambertus.de.