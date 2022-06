Wer löst Johannes Lensing ab?

Die Throngesellschaft des Jahres 1972König Johannes Lensing und Königin Judith Venneker werden am Wochenende ihre Königswürde in anderen Hände legen müssen – ein letztes Tänzchen also.

Die Vorfreude ist riesig, denn es ist (endlich) wieder soweit: Am kommenden Wochenende (25. und 26. Juni) feiert der Schützenverein Neuwarendorf nach zwei Jahren coronabedingter Pause das alljährliche Schützenfest auf dem Gelände der Firma Altefrohne in Neuwarendorf. „Der Festplatz und der Platz zum Antreten in der Walgernheide wurden gründlich gereinigt und mit grün- weißen Fahnen und Wimpeln festlich geschmückt“, berichtet der Schützenverein im Vorfeld in einer Presseankündigung.

Wie üblich beginnt das Schützenfest mit dem großen Antreten aller Formationen in der Walgernheide.

Nach der Begrüßung aller angetretenen Schützenbrüder, Schützenschwestern und den Zuschauern durch den Vorsitzenden Matthias Kraemer folgt der Einzug der Damengarde, der Ehrengarde und der ehemaligen Königen und Kaiser, bevor der Thron, angeführt von König Johannes Lensing und Königin Judith Venneker einziehen wird.

Nach einem kurzen Grußwort des Bürgermeisters und dem Totengedenken für verstorbene Mitglieder und die Kriegsgefallenen findet die Parade für das amtierende Königspaar statt. Anschließend (um etwa 14.15 Uhr) geht es mit dem Festumzug in Richtung Schützenplatz.

Nach den Ehrenschüssen des scheidenden Königspaares und der Ehrengäste beginnt das Pokalschießen, die Kinderbelustigung mit Hüpfburg, Dosenwerfen, Glücksrad und vielem mehr.

Mit der Krönung des über den Nachmittag ermittelten Kinderkönigs um 17 Uhr endet auch das Regentschaftsjahr von Max Brokamp und Lena Röttger.

Im Festzelt startet dann um 20 Uhr nach dem Einmarsch der Vereinsformationen und der Begrüßung durch den Vorsitzen der Festball. Es spielt an diesem Abend Björn van Andel. Für etwa 21 Uhr ist der Einmarsch der ehemaligen Könige geplant, um etwa 22 Uhr folgt der Einmarsch der Ehrengarde, bevor zum Abschluss die Damengarde ihren Auftritt präsentieren wird.

Traditionell beginnt der zweite Festtag um 10 Uhr mit dem Gottesdienst im Festzelt. In diesem Jahr wird Kaplan Michael Bohne die Schützenmesse zelebrieren. Den musikalischen Rahmen für den Gottesdienst übernimmt auch in diesem Jahr der evangelische Posaunenchor Warendorf.

Der Erlös der Kollekte soll der Neuwarendorfer Heinrich-Tellen-Schule gespendet werden. Bei dem Frühschoppen im Anschluss werden verdiente und langjährige Mitglieder geehrt und ausgezeichnet. Ebenso ist es ein langjähriger Brauch, die Königinnen und Könige von vor 25 und 50 Jahren besonders zu ehren.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen im Festzelt gilt es ab 14.30 Uhr, einen würdigen Nachfolger für Johannes Lensing zu finden. Parallel zum Königsschießen werden im Festzelt die eingeladenen Gastvereine zum Kaffeetrinken begrüßt. Natürlich sind auch alle weiteren Gäste zum gemeinsamen Kuchenessen und Kaffeetrinken eingeladen. Die über 70-jährigen Senioren des Vereins dürfen ihren Kuchen wieder auf Vereinskosten genießen.

Auch für die Kinder und Jugendlichen sind verschiedene Unterhaltungsspiele aufgebaut. Der Sonntagabend steht dann ganz im Zeichen des neuen Regentenpaares. Die Krönung beginnt um 19.30 Uhr, anschließend findet dann der große Königsball im Festzelt statt. An diesem Abend wird Thorsten Werner für tolle Stimmung sorgen. Der Vorstand des Schützenvereins Neuwarendorf und der Festwirt Jens Strotmann freuen sich schon jetzt auf ein tolles und attraktives Schützenfest am kommenden Wochenende.