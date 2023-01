Dritter Pächter in einem Jahr

Warendorf. "Mieter für wunderschön zentral gelegene Gaststätte ab sofort gesucht", heißt es in einer Anzeige bei Ebay Kleinanzeigen. Ein erneuter Pächterwechsel kündigt sich im City-Pub, der Kultkneipe an der Brünebrede an. Von Joachim Edler