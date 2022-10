Wertvolle Arbeit für die Ärmsten

2000 Reisekilometer und zweieinhalb Tage Fahrtzeit lagen vor ihnen – die Warendorfer Malteser machten sich Ende September auf den Weg, um ihr Partnerprojekt in Albanien zu besuchen. In einem Reisebericht fassen sie die Eindrücke von Dirk und Karen Ohlmeyer sowie Mechthild Gersmann zusammen:

Zur jährlichen Fahrt nach Fushë Arrëz /Albanien brachen die Warendorfer auf, um dort die Kapuzinergemeinschaft um Bruder Andreas Waltermann, Schwester Gratias und Bruder Christian, die die Malteserprojekte vor Ort betreuen, zu besuchen. Fushë Arrëz ist eine kleine Berggemeinde mit 2800 Einwohnern, gelegen in einer wunderschönen Landschaft. Fushë Arrëz besteht aus mehreren kleinen Dörfern, in denen die Häuser teilweise weit auseinanderliegen, Streusiedlungen ohne Ortskern. Die Straßenverbindungen sind teilweise in einem derart schlechten Zustand, dass ein Durchkommen nur mit einem Geländewagen möglich ist. Viele Bewohner besitzen kein eigenes Fahrzeug. Aufgrund der zunehmenden Armut, Umweltverschmutzung und Perspektivlosigkeit durch mangelnde Arbeitsplätze entvölkert sich die Region zusehends. Es bleiben meist nur die Alten, die Armen und die Familien, die viele Kinder oder behinderte Angehörige haben. Manchmal werden die „Alten“ noch von den weggezogenen Familienmitgliedern finanziell unterstützt. Oftmals bleiben diese Art der Zahlungen aber auch aus, dann müssen die Menschen mit ihrer Rente oder staatlicher Unterstützung auskommen, die nicht wirklich ausreichend ist.

Bruder Andreas lebt seit 14 Jahren in Albanien

Bruder Andreas, der schon seit über 14 Jahren in Albanien lebt, hat hier die seelsorgerische Betreuung der Region übernommen und hilft auch handfest dort, wo es nötig ist. Rund 140 Familien werden mit Lebensmitteln und Bekleidung monatlich unterstützt. Sie kämen sonst nicht über die Runden. Etwa 100 Schüler und Schülerinnen sowie Studierende erhalten eine monatliche Ausbildungsbeihilfe, ohne die sie keine weiterführende Schule besuchen oder kein Studium absolvieren könnten.

Viele Gebäude und auch Kirchen sind in katastrophalem Zustand. Leben die Familien unter menschenunwürdigen Bedingungen, wird ihnen teilweise der Neubau eines Hauses finanziert. Dabei muss die Definition „Haus“ allerdings relativiert werden: Denn die Häuser könnten als größere Gartenlauben bezeichnet werden, die dann von bis zu drei Familien bewohnt werden. Bruder Andreas, finanziert unter anderem durch die Spendengelder der Malteser das Baumaterial und bezahlt die ausgebildeten Handwerker – aber nur unter der Voraussetzung, dass die Familie bei den Arbeiten mithilft und auf ihr Material achtgibt. Vier solcher Häuser konnten im letzten Jahr gebaut werden. Drei Familien hatten durch einen Brand alles verloren. Außerdem wurden zwei Komplettsanierungen durchgeführt, insgesamt 17 Dächer neu errichtet, ein 115 Meter tiefer Brunnen gebohrt und eine Wasserleitung für die Bewässerung der Felder gebaut.

Die Unterstützung von Familien durch das „Schweineprojekt“ fand zum elften Mal statt. An 40 Familien in neun kleinen Dörfern wurden insgesamt 70 Ferkel ausgeliefert. Im Frühjahr erhalten die Familien ein bis zwei Ferkel, die sie den Sommer über füttern. Nach dem Verkauf im Herbst zahlen die Familien dann an Bruder Andreas den Preis für die Ferkel zurück. Von dem übrigen Verkaufserlös kann die Familie eine Zeit lang den Lebensunterhalt bestreiten. ‚Wir sind sicher, dass die Spendengelder und das Geld aus den Patenschaften durch Bruder Andreas richtig eingesetzt wird‘, bilanziert Dirk Ohlmeyer, Stadtbeauftragter der Warendorfer Malteser in der Pressemitteilung zur Reise.

(v.l.): Sr. Gratias, Mechthild Gersmann, Br. Andreas Waltermann, Dirk Ohlmeyer, Karen Ohlmeyer, Br. Christian, Lukas Rauser Foto: Foto: Malteser

Auch auf dem Klostergelände werde wertvolle Arbeit geleistet. Schwester Gratias betreibt hier eine Kindertagesstätte für 44 Kinder, beschäftigt Kindergärtnerinnen, Köchinnen, Reinigungskräfte und weiteres Personal. Die seelsorgerische Arbeit habe einen sehr hohen Stellenwert.

„In Armut und Perspektivlosigkeit sind wir eine wichtige Anlaufstelle für die Menschen hier“, erläuterte Bruder Andreas den Warendorfern. „Wir verstehen unsere Präsenz und unser Engagement als Dienst an den Menschen hier, als Ausdruck unseres Glaubens an eine bessere Welt und als unseren Beitrag zur Entwicklung dieses Landes.“

Großartige Arbeit geleistet

„Schwester Gratias und Bruder Andreas leisten in Albanien großartige Arbeit und sind für die Menschen da – unabhängig von Religion und Weltanschauung. Sie sind Ansprechpartner vor Ort, die jedem so gut wie möglich helfen. Diese Tätigkeit gilt es zu unterstützen“, so das Fazit von Mechthild Gersmann, die das erste Mal mit den Maltesern nach Albanien gefahren ist.

Weitere Informationen auf www.malteser-warendorf.de