Wichtiges Hoffnungszeichen

Im kommenden Jahr soll am zweiten Januar-Wochenende wieder die Sternsingeraktion in Warendorf stattfinden, bei der Kinder und Jugendliche mit ihren Begleitern durch die Straßen der Stadt ziehen, um Geld für soziale Projekte auf der ganzen Welt zu sammeln und den traditionellen Segen „20*C+M+B+22“ zu den Häusern zu bringen.

„Mit Maske, mit einer Sternlänge Abstand, kontaktloser Spendenübergabe und mit Desinfektionsmittel im Gepäck sowie unter der Beachtung der 3G-Regel für alle Teilnehmer wollen wir die Sternsingeraktion dabei so sicher wie möglich gestalten“, so das Vorbereitungsteam. Die Entwicklung der Pandemie wird möglicherweise kurzfristige Änderungen erforderlich machen.

„Gerade in diesen unsicheren Zeiten ist es so wichtig, dass die Sternsinger ihren Segen wieder zu den Menschen bringen und so ein wichtiges Zeichen für Hoffnung, Zuversicht und Zusammenhalt setzen“, berichten die Verantwortlichen der Aktion. Die Gesundheitsförderung von Kindern in Afrika steht passend zur aktuellen Situation bei der kommenden Sternsingeraktion besonders im Mittelpunkt.

Gemeindeteile informieren über Ablauf

Die drei Vorbereitungsteams der Kirchengemeinde St. Laurentius haben die Planungen für die kommende Aktion bereits aufgenommen. Eingeladen zur Teilnahme sind alle Kinder und Jugendlichen, die Lust haben, dieses wichtige Anliegen zu unterstützen. Der Ablauf in den einzelnen Gemeindeteilen ist dabei nach jetzigem Stand wie folgt:

Für den Gemeindeteil St. Laurentius findet das Einkleiden mit der Ausgabe der Gewänder und Sammeldosen und die Einteilung der Bezirke am 18. Dezember (Samstag) von 10 bis 12 Uhr im Pfarrheim an der Marienkirche statt. Am 8. Januar (Samstag) ziehen die Sternsingergruppen ab 10 Uhr durch die Straßen dieses Gemeindeteils.

Das erste Treffen für die Sternsinger von St. Marien findet am 17. Dezember (Freitag) zwischen 16 und 17 Uhr im Pfarrheim an der Marienkirche statt. Das Sternsingerteam nennt an diesem Tag die Bezirke, in denen gesammelt werden kann und verteilt Kronen, Sterne und auch Gewänder. Die eigentliche Sternsingeraktion findet am 8. und 9. Januar (Samstag und Sonntag) statt.

Für die Sternsinger im Bereich St. Josef findet das erste Treffen für alle interessierten Kinder und Jugendlichen am 18. Dezember (Samstag) von 10 bis 12 Uhr im Pfarrheim an der Josefkirche statt. Bei diesem Treffen erhalten die Sternsinger alle wichtigen Infos sowie Gewänder und Kronen für die Aktion. Ebenfalls werden dann die konkreten Bezirke bekanntgegeben. Die Sternsingeraktion im Gebiet der Josefkirche findet am 8. Januar (Samstag) statt. Der Tag beginnt mit einem Treffen aller Sternsinger um 9 Uhr am Pfarrheim, bevor alle Sternsingergruppen durch die Straßen von Nord-Warendorf und die Bauerschaften ziehen.

Anmeldezettel in den Grundschulen und Kirchen

Die Anmeldezettel werden in allen Grundschulen verteilt. Zusätzlich liegen sie in den Kirchen aus oder können aus dem Internet heruntergeladen werden. Die Anmeldung ist bis zum 14. Dezember möglich.

Ansprechpartner rund um die Aktion Dreikönigssingen sind Elke Harnischmacher,

0 25 81 / 78 14 79 oder

01 72 / 2 38 38 11 (St. Laurentius), Thomas Mundmann,

01 73/2 78 21 88 (St. Josef), Margit Höllmann,

0 25 81 / 65 82 (St. Marien).