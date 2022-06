„Wichtiges Rückgrat der Truppe“

Die Deutschen Reservistenmeisterschaften, die zugleich mit dem Tag der Bundeswehr in Warendorf ausgerichtet wurden, waren eine schweißtreibende Angelegenheit. Zum fünften Mal in Folge setzte sich das Team „Hessen 1“ durch.

Bei Temperaturen um die 30 Grad ist die Entscheidung der Deutsche Reservistenmeisterschaft am Samstag zu einem schweißtreibenden Ereignis geworden. In einem spannenden Finale setzte sich letztendlich das Team „Hessen 1“ – das Bayern München der Reservisten – durch und sicherte sich zum fünften Mal in Folge die Deutsche Meisterschaft. Zweiter wurden die Reservisten aus Baden-Württemberg vor denen aus Thüringen.

Insgesamt hatten sich 21 Teams an den Wettkämpfen beteiligt. Wie beim Biathlon galt es für die Reservisten um die Wette zu laufen, mit unterschiedlichen Waffen im Stehend- und Liegendanschlag zu schießen, durch Röhren zu robben, Hindernisse zu überwinden und einen Lkw zu ziehen. Zahlreiche Soldaten feuerten die Reservisten lautstark an und feierten letztendlich die „Hessen“.

Die Deutsche Reservistenmeisterschaft fand bei schweißtreibenden Temperaturen statt. Foto: Foto: Stephan Ohlmeyer

Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht würdigte alle Reservisten am Ende des Tages als „ein wichtiges Rückgrat der aktiven Truppe – insbesondere in der heutigen Zeit.“ Diese würden in Zukunft auch für den Heimatschutz eine noch bedeutende Rolle spielen. Dem Siegerteam überreichte sie gemeinsam mit dem Präsidenten der Deutschen Reserve Prof. Dr. Patrick Sensburg – dieser feierte am Samstag seinen 51. Geburtstag – einen großen Pokal und einen Gutschein für ein taktisches Schießtraining auf Kreta.

Nach den Reservistenmeisterschaften hatten die zahlreichen Besucher selbst die Gelegenheit, mit dem Gewehr auf die Biathlonscheiben zu schießen. Erfahrende Streitkräfte gaben Tipps und informierten über den Deutschen Reservistenverband.