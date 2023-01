Wie Balsam für die Seele

Ein Abend mit Karolina Strassmeyer und der Formation „Klaro!“ ist immer ein ganz besonderes musikalisches Erlebnis. Normalerweise spielt der Schlagzeuger Drori Mondlak mit ihr zusammen, den man ja von seinen Auftritten wie dem Konzert zum 20-jährigen Bestehen der Jazzreihe mit dem Vibrafonisten Stefan Bauer im Dachtheater in Warendorf bestens kennt.

Aber der Musiker hatte sich verletzt und so mussten die Jazzliebhaber bei diesem ausverkauften Konzert auf seine „rhythmische Facette“ verzichten und Karolina Strassmeyer mit dem Pianisten Hans Vroomans, dem Kontrabassisten Aram Kersbergen sowie dem Posaunisten Ludwig Nuss ihr Programm leicht umarrangieren. Aber bei so versierten Künstlern ist dies kein Problem, da durchzog eine leicht swingende Klangfarbe jeden einzelnen Beitrag. Das Programm war bestimmt durch die Musik des neuen Silberlings „Quiet Fortitude“, der die aktuelle Periode der künstlerischen Entwicklung der Formation „Klaro!“ bestens einfängt.

Karolina Strassmeyer Foto: Axel Engels

Schon vom ersten Song „From her pale blue Home“ aus der Feder von Karolina Strassmeyer war man fasziniert von dem so innigen Dialog der Musiker, die mit Akribie und Feinsinn in bester kammermusikalischer Art spielten und sich gegenseitig immer wieder ganz viel Freiraum für solistische Improvisationen gaben.

Pianist Hans Vroomans Foto: Axel Engels

Besonders inspirierend wirkte auch das von Karolina Strassmeyer komponierte „Quiet Fortitude“, das sie im Duo mit dem Pianisten Hans Vroomans präsentierte und Drori Mondlak gewidmet hatte. Die zu Herzen gehende Melodie konnte sich wunderbar über dem filigranen harmonischen Gewand entfalten. Die kultivierte Art, die der Pianist Hans Vroomans spielt, war einfach ein Genuss. Mit feinster Pianistik konnte er die Klangfarben des Flügels hervorzaubern. Er brachte da keine übertriebene Virtuosität, sondern sensibel widmete er sich der musikalischen Umsetzung des tiefen in Musik gesetzten Gefühls. Er zeigte sich als kongenialer Partner, der selbst kleinste Nuancen im Spiel seiner Partner aufnahm und weiter entwickelte.

Kontrabassist Aram Kersbergen Foto: Axel Engels

Mit dem Kontrabassisten Aram Kersberger hat „Klaro!“ einen ganz versierten Künstler, dessen Saitenkünste auf höchstem Niveau jeden einzelnen Song bereicherten. Mit dem Posaunisten Ludwig Nuss erlebte man einen der wohl renommiertesten Jazzmusiker seines Faches. Er war lange Zeit Mitglied der SDR-Big-Band, war Professor für Jazzposaune in Berlin und ist nun bei der WDR-Big-Band in Köln. Wenn er zum Duett mit Karolina Strassmeyer aufspielte, war dies ein intensiver Austausch musikalischer Ideen bei den lyrisch-poetischen Partien, der zu jedem Zeitpunkt fesselte. Wenn er dann noch solistisch agierte, spürte man die ungebremste Energie und Leidenschaft, die diesen sympathischen Musiker antreibt.

Lebendigkeit und Esprit

An diesem Abend verband sich freie Improvisation mit „auskomponierten“ Werken auf eine Art, die an Lebendigkeit und Esprit jegliche stilistische Grenzen überwand und dabei wie Balsam für die Seele wirkte.