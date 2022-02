Wie die Narren die Stiftsstadt eroberten

Das erste Freckenhorster Dreigestirn besuchte die Aufzeichnung von „Westfalen haut auf die Pauke“ in der Halle Münsterland. Es war im Jahre 2018, als Fritz I. Gembries die Freckenhorster Narren regierte. Allerdings stieg er in der Jubiläumssession (elf Jahre KG Silber-Blau) nicht allein auf dem Narrenthron. Die Karnevalsgesellschaft Silber-Blau hatte erstmals ein Dreigestirn proklamiert. Als Bauer regierte Rainer I. Klemann an der Seite seiner Tollität, zur Jungfrau wurde Leonie I. (Leo Buller) proklamiert.

Foto: Andreas Engbert