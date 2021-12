Wieder zu Gast an der eigenen Schule

Lesung von Nora Benrath am Laurentianum

Warendorf

Wenn man an seine eigene Schule zurückkehrt, um dort über seinen beruflichen Weg zu berichten, dann ist das vielleicht doch ein besonderer Moment. Das hat die Autorin und Journalistin Nora Benrath (alias Nadine Jansen) vielleicht tatsächlich so empfunden. Die Schülerinnen und Schüler am Laurentianum folgten jedenfalls gespannt ihren Ausführungen im Rahmen einer „besonderen Lesung“.