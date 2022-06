Willkommenslied für „Bookbuddys“

Es war für beide Seiten ein Gewinn: Die Schülerinnen und Schüler der Bodelschwinghschule konnten wieder in ihrer Funktion als „Bookbuddys“ den Franziskuskindergarten besuchen, um dort den angehenden Schulkindern spannende Geschichten vorzulesen.

Die „Bookbuddys“ von der Bodelschwinghschule lesen wieder: Und darauf haben beide Seite lange gewartet – die vorlesenden Grundschüler und die an spannenden Lesegeschichten interessierten Kindergartenkinder. Nach der langen Corona-Pause konnten sich die Viertklässler der Bodelschwinghschule mit ihrer Schulleiterin Dorothee C. Pinkhaus wieder auf den Weg zum Franziskuskindergarten machen. Die zehn besten Leser aus den Klassen 4a und 4b hatten fleißig geübt und jeweils ein Exemplar von „Frau Hoppes erster Schultag“ unter dem Arm. In dem Buch von Axel Scheffer und Agnes Berton erleben die Kinder den ersten Schultag der neuen Lehrerin, Hasendame Henriette Hoppe, mit. Im Franziskuskindergarten wurden die „Bookbuddys“ mit einem Willkommenslied begrüßt, bevor sie sich mit den angehenden Schulkindern des Franziskuskindergartens zum Vorlesen zusammensetzten. Nach einer halben Stunde waren alle Bücher durchgelesen und die Kindergartenkinder begeistert: „Die sollen wiederkommen!“.

Barbara Schulte, die Leiterin des Franziskuskindergartens, hatte das Projekt 2019 vorgeschlagen, bei dem Schulkinder Kindergartenkindern vorlesen und gerne war das Team der Bodelschwinghschule mit eingestiegen. Hoffentlich werden sich die Bookbuddys im neuen Schuljahr wieder regelmäßiger auf den Weg machen können.