Wimmelbild wird versteigert

Der Cartoonist Hermann Schwarze Blanke hat im Rahmen des Krüßingfestes ein Wimmelbild zu vielen Themen in Freckenhorst gemalt. Das Original wird nun versteigert.

Beim Krüßingfest gab es am 8. Mai zahlreiche Attraktionen, und eine davon war die Aktion des Cartoonisten Hermann Schwarze Blanke. Er hat im Rahmen des Kunstmarktes ein Wimmelbild live vor Ort gemalt. Dabei griff er alle Begriffe auf, die ihm die Freckenhorster zur Fragestellung „Was macht Freckenhorst lebens- und liebenswert“ mitteilten. So konnten die Zuschauer direkt erleben, wie das Bild nach und nach Konturen bekam und immer voller wurde.

„ »Sicher würde auch jetzt noch vielen Freckenhorstern etwas einfallen, was sie gerne auf dem Bild sehen würden.« “ Kirsten Risse vom Arbeitskreis Tourismus und Kultur

Das Bild hat natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. „Sicher würde auch jetzt noch vielen Freckenhorstern etwas einfallen, was sie gerne auf dem Bild sehen würden“, vermutet Kirsten Risse vom Arbeitskreis Tourismus und Kultur.

Das Originalbild wird sicher bei Pfarrdechant Manfred Krampe gelagert. Der Arbeitskreis hat einen Druck in der Originalgröße erstellen lassen. Diese Kopie wird ab Freitag in der Stiftsapotheke in Freckenhorst für alle Interessierten zur Ansicht ausgestellt werden.

Von Montag (29. August) bis zum 30. September (Freitag) haben Interessierte die Möglichkeit, das Bild zu ersteigern. Das Startgebot liegt bei 100 Euro. Das aktuelle Höchstgebot wird regelmäßig am Bild ausgehängt. Daran sollten sich dann mögliche Käufer orientieren. Gebote können über die Mailadresse freckenhorst.kruessing@gmail.com abgegeben werden.

Der Käufer erwirbt das Originalbild ungerahmt und auch eine digitale Version des Bildes. Ausschließlich dem Arbeitskreis Tourismus und Kultur wird das Recht eingeräumt, die digitale Version im Format DIN-A4 oder kleiner für eigene Zwecke zu nutzen.