Wimpelketten hängen schon

Die Vorfreude auf das Schützenfest der Dreibrückenschützen am kommenden Wochenende steigt – jetzt ist diese Vorfreude auch schon sichtbar, denn die sogenannte „Festmeile“ ist geschmückt, und das auch mit Unterstützung der Kaufleute der Dreibrückenstraße.

Sie freuen sich schon auf das Dreibrückenschützenfest in geschmückter Umgebung (v.l.): Thomas Schulze Zumloh, Hennes Bußmann, Martina Mersch, Tobias Reckermann.

Nachdem bereits am vergangenen Samstag die Dr.-Rau-Allee und das Gelände des Seniorenzentrums Eichenhof durch Aktive des Schützenvereins „Hinter den drei Brücken“ mit Wimpelketten und von Volksbank und Sparkasse finanzierten Fahnen in den Vereins- und Stadtfarben ausgeschmückt wurde, versammelte sich am Mittwoch das Wimpelteam der Dreibrückenstraße.

Gemeinsam mit Vertretern der Kaufmannschaft der Dreibrückenstraße und ausgestattet mit Leitern, Bollerwagen und Befestigungsmaterial sowie Getränken zog das Team vom Dreisprung Richtung Hotel Mersch und staffierte die Dreibrückenstraße mit Wimpelketten und Fahnen für einen festlichen Anblick aus.

Gerne wird die Straße von den Dreibrückenschützen Festmeile genannt, finden hier doch anlässlich des Schützenfestes jeweils die Parade am Samstag und die Polonaise am Sonntag statt. Die Dreibrücken-Kaufmannschaft, vertreten durch Martina Mersch, Thomas Schulze Zumloh, Peter Reeken und Tobias Reckermann hatte die Neuanschaffung der Fahnen für die Dreibrückenstraße mit einer großzügigen Spende ermöglicht und übergab Vereinspräsident Hennes Bußmann einen entsprechenden Scheck.

„Wir sind froh und dankbar, euch an unserer Seite zu haben, “ bedankte sich Bußmann und stimmte ein dreifaches Horrido an.