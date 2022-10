„Wir bleiben Teil der Innenstadt“

Das Dienstleistungszentrum der Sparkasse an der Freckenhorster Straße wird ab Frühjahr 2023 umgebaut. Den heutigen Selbstbedienungsteil auf der linken Seite des dreigliedrigen Baukörpers baut die Sparkasse zu einer vollständigen Filiale aus, die neben einem großzügigen Servicebereich auch Schließfächer und weiterhin umfangreiche Selbstbedienungsmöglichkeiten bieten wird. An der Münsterstraße wird es weiterhin ein umfangreiches Selbstbedienungsangebot geben.

Die Sparkasse Münsterland Ost modernisiert ab Frühjahr 2023 ihr jetziges Dienstleistungszentrum an der Freckenhorster Straße und schafft hier ein neues Beratungs-Center. Im Spätsommer 2023 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. An der Münsterstraße wird es auch nach dem bereits im vergangenen Jahr angekündigten Umzug an den neuen Standort weiterhin ein umfangreiches Selbstbedienungsangebot geben.

Zukunft für Standort Münsterstraße bleibt weitgehend offen.

Das gab das Kreditinstitut am Freitag bekannt. Wie es mit dem Standort an der Münsterstraße weitergeht, blieb weitgehend offen. Angesichts der nach dem Umzug freiwerdenden Flächen an der Münsterstraße seien laut Sparkasse verschiedene Nachnutzungslösungen von Selbstnutzung bis Teilvermietung und Verkauf denkbar. Fest stehe bislang, dass die Sparkasse in der Münsterstraße auch weiterhin mit einem umfangreichen Selbstbedienungsangebot vertreten sein werde. „Wir sind seit 50 Jahren ein Teil der Innenstadt und bleiben es auch. Nach dem Umzug unserer Kundenbetreuung an die Freckenhorster Straße werden wir hier auch weiterhin unseren Kundinnen und Kunden ein umfangreiches Selbstbedienungsangebot bieten – etwa für alltägliche Finanzwünsche wie Bargeld, Überweisungen oder Einzahlungen“, versichern die Sparkassenvorstände Klaus Richter und Peter Scholz.

„Für unsere Kundinnen und Kunden bündeln wir an der Freckenhorster Straße künftig unser Beratungs-Know-how. Und dies in einem rundum modernisierten Beratungs-Center mit zahlreichen optischen Bezügen in der Inneneinrichtung zu Warendorf und Umgebung“, kündigen der Sparkassen-Vorstandsvorsitzende Klaus Richter und der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Peter Scholz an.

So seien etwa 20 neue Beratungsräume im jetzigen Verwaltungstrakt an der Freckenhorster Straße geplant. Die werden die Namen bekannter Orte in Warendorf und Umgebung tragen und mit heimischen Bildmotiven ausgestattet sein.

Umbauphase von sechs Monaten

Darüber hinaus entstehen in der etwa sechsmonatigen Umbauphase moderne Büroflächen für rund 60 Mitarbeitende aus den Privat- und Firmenkundenbereichen sowie dem Private Banking und der Sparkassen Immobilien GmbH. „Die neuen Büros werden auf Arbeitsweltkonzepte ausgerichtet sein, die sich in den vergangenen Jahren stark weiterentwickelt haben, wie etwa mit Blick auf gemeinsam genutzte Schreibtische und neue technische Anforderungen“, erläutern Richter und Scholz. Auch ein personenbesetztes Serviceangebot ist Teil des künftigen Konzepts: Den heutigen Selbstbedienungsteil auf der linken Seite des dreigliedrigen Baukörpers baut die Sparkasse zu einer vollständigen Filiale aus, die neben einem großzügigen Servicebereich auch Schließfächer und weiterhin umfangreiche Selbstbedienungsmöglichkeiten bieten wird. Das in der Mitte befindliche Veranstaltungsgebäude bleibt von den Umbauarbeiten ausgenommen und steht auch künftig in der gewohnten Form zur Verfügung.