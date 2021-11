„Wir wollen die Karre mitschieben“

Nein: „Ich gehe nicht“, sagte Horst Pawlowski. Zumindest bewegt sich der – seit Freitagabend – ehemalige Geschäftsführer der Freckenhorster Werbegemeinschaft nach 15 Jahren im Amt eine Ebene zurück. Der streitbare 70-Jährige erhielt dafür während der Mitgliederversammlung außer einem Präsent auch für seine Frau Mechtild anerkennenden Applaus von den Mitgliedern.

„ »Danke, dass ich mich so ertragen habt, wie ich bin.« “ Horst Pawlowski an die Mitglieder

Pawlowski („Danke, dass ich mich so ertragen habt, wie ich bin.“) bleibt dem Vorstand des Interessensverbands als Beauftragter für besondere Aufgaben erhalten. Besondere Erwähnung und durch Geschenkgutscheine ausgedrückte Wertschätzung erfuhren außerdem „Heimaterklärer“ Fridel Rose für seine beliebten Stadtführungen und der in so vielen Tätigkeitsfeldern umtriebige Hermann Flothkötter. Beide treten kürzer; Flothkötter hatte zuletzt zusammen mit Murrenhoff, unterstützt durch einen Stab Ehrenamtlicher, im Bürgermeisterwahlkampf das stadtweit einzige Streitgespräch der drei Aspiranten auf die Beine gestellt.

Außer einem Protokoll der zahlreichen Aktivitäten und Anstöße, die vom ehemaligen Geschäftsführer ausgegangen waren, hatte Vorsitzender Christian Murrenhoff nach der Führung durch das 10 000 Quadratmeter große Logistikzentrum von Niehoff Sitzmöbel auf die zwei von Corona geprägten Arbeitsjahre 2020 und 2021 zu schauen. Besonders positiv bewertete er dabei die zwar locker über den Ort verteilte, aber sehr gut angenommene Innenstadtkirmes während des Freckenhorster Herbstes.

Feuerwehrstandort Breede?

Auch oder gerade weil Warendorf und Werbegemeinschaft laut Murrenhoff das gleiche Interesse haben, nämlich die Gesamtstadt voranzubringen: Er gab dem anwesenden Bürgermeister Peter Horstmann Kritik mit auf den Weg. So habe die Freckenhorster der kurzfristig untersagte letzte verkaufsoffene Sonntag gestört. Auch dass bei der Beantragung der Fördermittel für Stadtzentren die Stiftsstadt vergessen worden sei, habe irritiert – auch wenn Fehler passieren könnten.Zudem forderte Murrenhoff ein, dass auf den städtischen Plakatflächen für Veranstaltungen auch die in Freckenhorst beworben werden müssten. Dafür habe man schließlich „höllisch gekämpft“. André Auer, der Horstmann begleitete, schrieb eifrig mit.

Eine konkrete Aufgabe hat sich der Vorstand für die kommenden Jahre ins Pflichtenheft geschrieben: „Wir möchten die Vereine stärker einbinden“, so Christian Murrenhoff. Das animiert vielleicht auch andere zum Mitmachen. Laut Murrenhoff gebe es doch „einige Unternehmen in Freckenhorst, die kein Mitglied sind“. Aktuell sind es laut Schatzmeister Peter Nähring, der über einen zufriedenstellenden Kassenbestand berichtete, 100.

„ »Wir möchten die Vereine stärker einbinden.« “ Christian Murrenhoff zu einer Zukunftsaufgabe

Die Schandmeile Hoetmarer Straße, das Thema Ortsumgehung, die Komplexe Fuß- und Radverkehr, das Selbstverständnis der Stadt als „Ermöglicher“ die Landesgartenschau, der Hunger nach Bauland – Christian Murrenhoff hatte seine Palette mit Fragen an Peter Horstmann nach dessen erstem Amtsjahr üppig bestückt. Am Ende der Veranstaltung im Niehoff-Verkaufsraum brachte der Bürgermeister die Anwesenden auf Stand. Die Zusammenarbeit mit Straßen NRW bei der Umgehung erfordere Langmut, aber man sei im Gespräch.

Zur Entschärfung des laut Horstmann „gefährlichsten Radwegs in Warendorf“ entlang der L 547 überlegt die Stadt ernsthaft, ihn auf die andere Straßenseite zu verlegen – auch wenn das weiterhin zähe Verhandlungen mit Eigentümern bedeute. Näheres verrate das Radwegekonzept, das „eine gute Handreichung“ darstelle.

Christian Murrenhoffs Lob für die Gartenschau-Bewerbung gab Horstmann direkt an den stark beteiligten André Auer weiter, der anerkennendes Klopfen hörte. Auf dem Gelände Breede stellt sich Peter Horstmann außer Baugrundstücken übrigens auch den künftigen Standort der Feuerwehr vor. Der dadurch freiwerdende Standort wiederum könne zu Wohnbauland werden.