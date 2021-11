Das Warendorfer Rathaus war am Donnerstag in der Farbe „Orange“ angestrahlt. Damit beteiligte sich die Stadt an der bundesweiten Aktion zum „Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen“.

Die Farbe „Orange“ soll eine gewaltfreie Zukunft für Frauen symbolisieren. Darum lautete das Motto am „Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen“ am Donnerstag „Orange the World!“. Auch Warendorf beteiligte sich an der bundesweiten Aktion und strahlte das historische Rathaus orange an. „Wir wollen ein Zeichen setzen“, sagte die stellvertretende Bürgermeisterin Doris Kaiser. „Wir müssen ein viel größeres Augenmerk auf die Situation legen.“ Das Thema werde in der Gesellschaft noch häufig verdrängt und müsse aus der Tabuzone herausgeholt werden. „Außerdem muss die Hilfe durch die Politik ganz anders gefördert werden“, fordert sie ein Umdenken.

Am Freitag standen die Gleichstellungsbeauftragten

Ingeborg Pelster und Manuela Stumpe sowie Melanie Kayser (Frauenhaus) und Katharina Schildheuer-Rowe (Frauenberatungsstelle) mit einem Infostand auf dem Marktplatz, um auf die unterschiedlichen Hilfsangebote aufmerksam zu machen. Diese Funktion übernimmt zudem ein oranger Linienbus, der kreisweit unterwegs ist und thematisch gestaltet wurde. Er ist während des gesamten Aktionszeitraums im Einsatz. Ein auf dem Bus angebrachter QR-Code verlinkt auf ein gemeinsames Statement der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten. Frauen, die von Gewalt betroffen sind, können sich an folgende Stellen wenden:

Frauenberatungsstelle Warendorf,

0 25 81/ 6 09 75, www.frauenberatung-warendorf.de

Frauenhaus Warendorf,

0 25 81/7 80 18, www.frauenhaus-warendorf.de/verein.htm

Hilfetelefon,

0 80 00/ 11 60 16.