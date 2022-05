„Wir wollen eine soziale Rendite“

„Wohnen in Gemeinschaft“ ist die Langform von Wige. Es ist auch das Motto der gerade im Bau befindlichen Mehrgenerationenanlage. Der ersten in Warendorf.

Gregor Rösler wirkt so überzeugt wie begeistert. „Wir denken nicht nur die Wohnung. Wir denken das gesamte Wohnumfeld mit“, sagt das Vorstandsmitglied der Wige eG. Die 2019 gegründete Genossenschaft ging aus dem Verein hervor, dessen Motto „Wohnen in Gemeinschaft“ seit Oktober konkret Gestalt annimmt. Vier von fünf Gebäuden des „Emsquartiers“ im Viertel In de Brinke wachsen im Rohbau. Das letzte Haus, Nummer zwei, ist erst an der Reihe, wenn der Baukran weg ist. Schließlich braucht der Gemeinschaftsgarten Platz.