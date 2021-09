WLAN-Ausbau ist vordringlich

Im interkommunalen Vergleich ist die Stadt nach Ansicht von Dr. Martin Thormann gar nicht schlecht aufgestellt, wenn es um die Digitalisierung in den Schulen geht. Allerdings gerät die WLAN-Infrastruktur an ihre Grenzen.

Geld ist ausnahmsweise mal nicht das Problem, wenn es um das Thema Digitalisierung an den Warendorfer Schulen geht. Aber: „Geld schraubt keinen Beamer unter die Decke“, brachte Sebastian Scharf (FWG) auf den Punkt, warum die Digitalisierung einigermaßen schleppend vorankommt.

Dabei sei die Stadt im interkommunalen Vergleich „gar nicht so schlecht aufgestellt“, befand Kämmerer Dr. Martin Thormann und verwies auf über 1000 Endgeräte in den Schulen und die WLAN-Infrastruktur innerhalb der Schulen. Doch genau hier liegt das Problem, wie der städtische IT-Koordinator Michael Widhalm in einem Sachstandsbericht den Mitgliedern des Schulausschusses berichtete. Die vorhandene WLAN-Infrastruktur sei, gemessen an der Zahl der Endgeräte, beschafft mit Fördermitteln aus dem DigitalPakt, nicht mehr ausreichend leistungsfähig, außerdem fehle es an Glasfaseranschlüssen.

Vordringlich sei der Ausbau der WLAN-Infrastruktur an den Gymnasien und den Gesamtschul-Standorten. Mit den weiterführenden Schulen seien bereits Gespräche über die Anforderungen im Bereich der Netzwerkinfrastruktur geführt und im Rahmen von Begehungen die notwendigen Anpassungen vor Ort besprochen worden. Angestrebtes Ziel sei eine hoch performante WLAN-Versorgung jedes pädagogisch genutzten Raumes sowie der Lehrerarbeitsbereiche und Verwaltungsräume. Damit bestehe künftig die Möglichkeit, neben den Endgeräten der Lehrkräfte auch die mobilen Endgeräte der Schüler in das WLAN einzubinden. Eine Umsetzung bei den weiterführenden Schulen sei bis 2022 geplant. Anschließend, so Widhalm, der künftig jedes halbe Jahr einen Sachstandsbericht im Schulausschuss geben soll, müsse auch die Verbesserung der WLAN-Ausstattung in den Grundschulen angegangen werden.