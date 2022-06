Wohin mit 24 kleinen Hoetmarern?

Die Container für die provisorische Kita In de Brinke (Bild) sollen pünktlich kommen. Das hilft einigen Eltern in Hoetmar aber wenig, kritisierten sie im Rat scharf.

Enttäuschung und Wut, der Vorwurf „unmöglichen“, „lächerlichen“ Verhaltens und von „Frechheit“: Zwei junge Mütter griffen Donnerstagnachmittag die Verwaltungsspitze an. Weil die zugesagten Container für eine provisorische Kindertagesstätte auf dem Hoetmarer Lanwehrplatz später, aber auf keinen Fall so pünktlich geliefert werden, dass am 1. August Betriebsstart wäre (die WN berichteten). Dass die Eltern der 24 Kinder, die nun vorerst ohne Kitaplatz dastehen, ihre Kleinen von Hoetmar nach Warendorf zur dort geplanten Kita In de Brinke zu fahren, empörte sie. sie machten sich Luft.

Kind ins Auto, bis zu einer Dreiviertelstunde von Hoetmar durch die Stadt bis zum neuen Baugebiet fahren, um dann – wieder zurück an Hoetmar vorbei – zur Arbeit in Ahlen zu kommen? Weil ihr Kind zu alt für die „Pusteblume“ in Freckenhorst sei, bleibe ihr nichts anderes übrig. Das sei für sie aber unzumutbar. Aus ihrer Sicht ganz klar: „Ich erwarte, dass es irgendeine Lösung dafür gibt!“ 24 Kinder mit Rechtsanspruch seien zum Beginn des Augusts nicht vor Ort betreut. Ob sie ihres jetzt selbst versorgen solle? „Ich kann das nicht leisten – und selbst wenn ich es könnte, ich mache es nicht!“

„ »Ich erwarte, dass es irgendeine Lösung dafür gibt!« “ Eine der Hoetmarer Mütter

Martin Thormann verstand den Frust, nannte die Situation „misslich“, was manche Eltern auf den Rängen während der Einwohnerfragestunde hörbar als wohl nicht ganz treffend empfanden. Da die Containerfirma nicht passend liefern könne, müsse man nun aber versuchen, das Beste daraus zu machen, so der Erste Beigeordnete. Die unerwartet hohe Zahl an Kindern habe letztes und dieses Jahr aufs Neue die Anmietung von drei „Containeranlagen“ nötig gemacht. „Wir gehen davon aus, dass zwei davon pünktlich kommen: In de Brinke und die Ergänzung in Freckenhorst“, so Thormann. Als klar war, dass die zugesagte Lieferung für Hoetmar nicht pünktlich kommt, habe man sofort „alternative Räume“ geprüft. Aber keiner wäre in den noch verbleibenden sechs Wochen passend herzurichten gewesen. Weder das ehemalige Café Niggemann – von Paul Schwienhorst (CDU) ins Gespräch gebracht – noch eine von Dr. Beate Janinhoff für die FDP vorgeschlagene Scheune erhielten eben eine Betriebserlaubnis, meinte Thormann.

„ »Wir gehen davon aus, dass zwei davon pünktlich kommen.« “ Beigeordneter Dr. Martin Thormann über die Container-Kitas

Also habe man den Eltern das Angebot gemacht, ihre Kinder In de Brinke zu bringen – gegen einen Spritkostenzuschuss von 50 Euro je Woche. „Diese Lösung ist sicher keine gute“, räumte Thormann ein, „aber keine ganz so schlechte.“ Ob es ein Fahrdienst per Bulli oder wechselnd organisierte Fahrgemeinschaften bringen, ob ausnahmsweise eigentlich für die „Pusteblume“ zu alte Kinder für die Monate weiter dorthin dürfen, bis die Hoetmarer Container-Kita dann hoffentlich auf dem Lanwehrplatz den Betrieb aufnimmt (nicht mal das sei aktuell sicher) – während die Stadt dem Verleiher schon mit Schadenersatz droht, soll jetzt gemeinsam nach einer Lösung gesucht werden, die alle Betroffenen am wenigsten belastet.

Dann wird auch zu klären sein, ob Eltern an der Kita In de Brinke den vollen Beitrag zahlen müssen, wenn ihren Kleinen anfangs nicht einmal ein fertiges Außengelände zum Spielen und Toben bereitstehen wird. Das erwartet Martin Thormann nämlich.