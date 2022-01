Wohin mit dem Altpapier?

Mit Beginn des neuen Jahres gibt es einige neue Angebote zur Altpapierentsorgung in Warendorf und den Ortsteilen, denn die Depotcontainer stehen nicht mehr zur Verfügung. Ergänzend zur Entsorgung über die Altpapiertonne kann unter anderem der kommunale Wertstoffhof, Neuwarendorf 113, genutzt werden. Dieser ist freitags von 13 bis 16 Uhr sowie samstags von 9 bis 13 Uhr geöffnet.

Die Kolpingsfamilien Warendorf und Freckenhorst bieten monatliche Sammlungen an. Termine sind in Freckenhorst immer am ersten Samstag des Monats von 8 bis 12.30 Uhr auf dem Firmengelände der Möbelbörse, Everswinkeler Straße 59, und in Warendorf in der Regel am letzten Samstag im Monat von 8 bis 12.30 Uhr am Lohwall. Alle Termine sind auch im Abfallkalender der Stadt Warendorf zu finden.

Jeden Samstag gibt es am Raiffeisenmarkt in Milte, Hesselstraße 2-4, von 8 bis 12 Uhr eine Abgabemöglichkeit für Altpapier. Zusätzlich wird es in den Ortsteilen Einen und Müssingen Abgabetermine geben. Die Termine und Standorte für Einen und Müssingen werden noch rechtzeitig bekanntgegeben.

Hintergrund für die neuen Angebote ist, dass die Depotcontainer für Altpapier von den bekannten Standorten zum Jahresende abgezogen wurden. Der Vertrag mit dem bisherigen Partner sei ausgelaufen, heißt es in einer Pressemitteilung der Kommunalen Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf (AWG). „Wir sind sehr froh, dass die Kolpingsfamilien ihre Angebote für die Sammlung von Altpapier in Warendorf und Freckenhorst weiter anbieten und wir mit dem Raiffeisenmarkt in Milte als Kooperationspartner eine weitere Abgabemöglichkeit haben“, sagt Andreas Meschede, Abteilungsleiter Dienstleistungen bei der AWG.