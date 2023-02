Wohncontainer auf der Emsinsel?

Die Verwaltung plant, auf der befestigten Fläche des Brinkhaus-Geländes Wohncontainer zu errichten, um dort circa 40 Flüchtlinge unterzubringen. Durch die weiter steigenden Zahlen der Flüchtlinge sollen zum einen durch die Herrichtung der ehemaligen Franziskusschule sowie durch die Container Platzkapazitäten geschaffen werden, um künftige Flüchtlinge aufnehmen zu können. „Die Option Container wollen wir für Einzelpersonen ziehen, die wir im Moment nicht mehr unterbringen können, weil wir dafür keine Räumlichkeiten mehr haben“, erklärte Sachgebietsleiterin Iris Blume am Mittwoch im Sozialausschuss. Die Nutzung soll auf drei Jahre mit einer Option auf Verlängerung bis längstens zum 31. Dezember 2027 möglich sein.

Brinkhaus-Gelände als Ideallösung

An der Notwendigkeit, eine Lösung zu finden, gab es parteiübergreifend am Mittwoch keine Zweifel, wohl aber an der Wahl des Standortes. Iris Blume wies darauf hin, dass das Brinkhaus-Gelände die Lösung sei, die sich am schnellsten realisieren lasse, da hier der Boden bereits befestigt sei. Die mobilen Wohneinheiten seien zudem flexibel handhabbar. „Wenn wir sie umsetzen wollen, können wir auch zwei wieder zusammenpacken, so dass wir dann auch Familieneinheiten unterbringen könnten“, sagte Iris Blume. Das Brinkhaus-Gelände sei ideal, weil schon vieles da sei. „Es geht nur um die Leitungen, also Zuwasser, Abwasser und Strom, der Rest ist da. Deshalb ist das unser Favorit, denn ansonsten könnten wir ja auch auf die Freckenhorster Straße gehen, wo wir schon einen Vorratsbeschluss haben“, sagte Iris Blume. Die Container könnten dann später umgesetzt und weitergenutzt werden.

„ Wenn wir erstmal Container stehen haben, bleiben die auch stehen. Wir blocken damit die Entwicklung der Emsinsel. “ Günter Belt, FDP

Der Ausschussvorsitzende Andreas Hornung (SPD) fragte: „Wie verträgt sich das mit der Warendorfer Position und mit der Entwicklung dieses Gesamtbereichs? Das ist ja schon in einem gewissen Konflikt zueinander, wenn man sich das zeitlich und inhaltlich anguckt.“ Iris Blume versicherte, dass es einen intensiven Austausch mit dem Baubereich gebe und die Entwicklung nicht behindert werde. Das glaubte Günter Belt (FDP) allerdings nicht: „Ich sehe das anders. Wenn wir erstmal Container stehen haben, bleiben die auch stehen. Wir blocken damit die Entwicklung der Emsinsel. Diesen Platz finde ich sehr, sehr schwierig. Was kosten eigentlich Container für 40 Leute?“ Die Kostenermittlung soll für die Ratssitzung vorbereitet werden, da komme es auch auf die gewünschte Qualität an, antwortete Iris Blume. „Wir haben Angebote eingeholt, und 950 000 Euro war eine Summe, aber da weiß ich nicht, welche Komplettausstattung dazugehört. Das ist mit Sicherheit eher im unteren Preissegment.“

„ Das Gelände hat einen ausgeprägten morbiden Charme. “ ALfons Havelt, CDU

Alfons Havelt (CDU) konnte dem Vorschlag, das Brinkhaus-Gelände zu nutzen, nicht wirklich folgen. „Das Gelände hat einen ausgeprägten morbiden Charme“, bemängelte er. „Welches Signal senden wir?“ Seit mehr als einem Jahrzehnt werde sich jetzt mit der Brache beschäftigt. „Wenn wir sowieso umsetzen müssen, dann können wir doch heute schon einen Standort vorbereiten.“ Vor allem aber wünschte sich Alfons Havelt mehr Informationen seitens der Verwaltung, um überhaupt einen Beschluss fassen zu können. Andreas Hornung wollte wissen, wie dringlich die Lage ist und ob nicht doch der Standort Freckenhorster Straße genutzt werden könne. „Die Idee ist, beide Optionen zu ziehen. Wir wollen mit Brinkhaus beginnen und parallel die Freckenhorster Straße vorzubereiten“, entgegnete Iris Blume.

„ Es ist zur Zeit die einzige Option. “ Klaus Aßhoff, Grüne

Günter Belt empfand die Kosten für die Unterbringung mit 8000 Euro pro Jahr und pro Person sehr hoch. Dafür könne vielleicht auch eine kleine Wohnung gemietet werden. „Wie will ich das meiner Nachbarin erklären, die sich das Brot nicht mehr leisten kann.“ Belt sprach sich rigoros gegen die Container an diesem Standort aus. „Es ist zur Zeit die einzige Option. Das ist sehr unschön, aber wir haben eine gewisse Notlage. Man sollte es erstmal so machen, auch wenn noch Nacharbeit erfolgen muss, auch bezüglich des Standortes und der Kosten“, meinte Klaus Aßhoff (Grüne). „Das ist kein schöner Ort, um Menschen unterzubringen. Wir müssen Alternativen prüfen“, sagte Marija Ruzhitskaya (CDU). „Wir müssen notgedrungen einen Grundsatzbeschluss treffen. Es ist ein Dilemma“, gab Andreas Hornung zu.

Dirk Schellhammer (CDU) sprach noch einmal die Kosten an und zweifelte ebenfalls am Standort. Dazu müsse auch eine Sozialumfeldanalyse erstellt werden. Zudem richtete er einen Appell an die Warendorfer Unternehmer: „In Telgte hat sich ein Unternehmen bereit erklärt, eine asphaltierte Fläche zur Verfügung zu stellen. Vielleicht findet sich hier auch ein Unternehmen, das für die nächsten zwei bis drei Jahre eine solche Fläche bereitstellen kann.“

Der Beschlussvorschlag wurde schließlich geteilt und die Empfehlung, die Verwaltung zu ermächtigen, die Wohncontainer auf dem Brinkhaus-Gelände zu errichten, mit sieben zu acht Stimmen abgelehnt. Einstimmig beschloss der Ausschuss, den Kauf der mobilen Wohneinheiten vorzubereiten. Iris Blume versprach, bis zur nächsten Ratssitzung Antworten auf viele Fragen der Ausschussmitglieder mitzubringen.